St. Vincent passe sous le bistouri

Annie Clark alias St. Vincent dénonce le culte de l’image avec style et aplomb dans son nouveau vidéoclip réalisé par Willo Perron – un artiste multidisciplinaire qui a notamment créé la miroitante scénographie de la plus récente tournée de The XX.

Dans ce court film fraîchement téléversé, l’auteure-compositrice-interprète dépeint l’obsession des Angelines pour la chirurgie plastique. Tout ça, dans un écrin follement ludique, coloré, stylé et minutieusement accessoirisé.

Le nouveau disque de St. Vincent, intitulé MASSEDUCTION, sera disponible ce 13 octobre.