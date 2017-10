La trilogie de Belle and Sebastian

Il n’y a pas grand chose de plus réconfortant qu’une nouvelle chanson de Belle and Sebastian, ce groupe écossais qui berce la vie de tant de gens depuis la seconde moitié des années 1990. C’est comme un baume sur l’automne qui s’installe tranquillement.

Après le bel exercice disco de l’extrait The Party Line, et l’album Girls in Peacetime Want to Dance sur lequel ladite pièce figure, voilà que les musiciens anglo-saxons nous révèlent l’apaisante I’ll Be Your Pilot.

Le premier chapitre de How to Solve our Human Problems sortira ce 8 décembre. Les autres suivront l’an prochain, soit les 19 janvier et 16 février 2018.