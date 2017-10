Lou-Adriane Cassidy – Ça va ça va

Après avoir foulé les planches de l’émission populaire La Voix IV il y a déjà un an et demi, Lou-Adriane Cassidy n’a pas chaumé. Née dans une famille d’artistes, la jeune auteure-compositrice-interprète a depuis partagé la scène avec plusieurs gros noms de la chanson québécoise tels que Philippe Brach et Les sœurs Boulay et s’est produite dans des contextes tels que le Festival d’été de Québec et les Francofolies de Montréal.

Aujourd’hui, elle nous présente son tout premier single intitulé Ça va ça va. Mené de front par la voix feutrée et chaleureuse d’alto de Lou-Adriane, cet extrait initiateur à la mélodie sinueuse s’ouvre tout doucement puis évolue lentement vers un univers de plus en plus intense. Réalisée par Simon Pedneault et composée Philémon Cimon, Ça va ça va donne un ton d’assurance et de maturité pour la jeune artiste, qui fera certainement beaucoup jaser dans les prochains mois.