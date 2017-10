Un clip digne de Star Trek pour Laura Sauvage

C’est entourée de son fidèle trio de musiciens que nous apparaît Laura Sauvage dans son plus récent vidéoclip pour Alien (Anything Like It, Have You?). Dans une esthétique léchée aux éclairages mystérieux, on peut voir le quatuor rendre une version de la chanson sous l’oeil créatif du réalisateur Ariel Poupart. Ce dernier mentionne au passage ceci à propos de la création de ce clip:

Avec Alien, je voulais faire transparaître l’éblouissement et le merveilleux que je ressentais en écoutant la chanson. Créer un décor étrange, nouveau et mystérieux me semblait la bonne approche pour y mettre en scène l’univers de Laura Sauvage.

Pour voir Laura Sauvage en performance, c’est par ici:

19 octobre – MaMA Festival 2017 – Paris, France

20 octobre – Festival OFF OFF OFF des nuits de Champagne 2017 – Troyes, France

21 octobre – Festival Rockomotives 2017 – Vendôme, France

2 novembre – Burdock – Toronto, Ont

4 novembre – Imago Village – Saguenay, Qc