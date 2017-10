MGMT revient en force avec Little Dark Age

C’était il y a 10 ans. MGMT secouait la planète avec son premier disque intitulé Oracular Spectacular. Un chef-d’oeuvre pop qui continue de résonner dans les lieux publics et nos écouteurs.

Les deux musiciens américains, probablement saisis par ce succès excessivement rapide et retentissant, ont ensuite exploré d’autres avenues sur les deux opus qui ont suivi.

Or, Ben Goldwasser et Andrew VanWyngarden nous partagent aujourd’hui le premier extrait de leur prochaine offrande. Une pièce accrocheuse, tout de même vaguement psychédélique, mais ponctuée de claviers au son légèrement anachronique.

Le vidéoclip qui accompagne ladite chanson est très référencé. La mise en plis et le maquillage des garçons nous font penser à The Cure, alors que les costumes et les décors médiévistes évoquent le travail passé des Montréalais de Men Whitout Hats.