Thierry Bruyère – Rêver plus fort

Comprenant 12 titres pop rock aux influences new wave, ce deuxième album officiel fait suite au EP Deux planètes, paru l’an dernier, et à son prédécesseur Le sommeil en continu, lancé en 2012. Réalisé par son complice Navet Confit, qui joue aussi des guitares, de la batterie et des claviers, l’opus bénéficie de l’apport de Lydia Champagne à la batterie, d’Alex Gendron à la basse, d’Annie-Claude Navert aux voix et de Pierre-Philippe «Pilou» Côté aux choeurs et au wurlitzer.

Le spectacle de lancement aura lieu ce soir, mercredi 18 octobre, au Verre Bouteille à Montréal. Des spectacles sont prévus en novembre à l’Espace Show de Sorel (le 3), au District Saint-Joseph de Québec (le 7) et à la maison de la culture de Longueuil (le 23).

L’écoute exclusive de l’album se termine ce vendredi 20 octobre.