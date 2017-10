Marche des zombies et musique

Des dizaines de milliers de personnes déguisées en morts-vivants convergeront au centre-ville de Montréal le samedi 28 octobre à l’occasion de la populaire Marche des zombies de Montréal. En cette septième édition, l’événement propose plusieurs activités et concerts.

Côté musique, en plus de plusieurs prestations à la Place des festivals le jour de la marche réunissant Lyse and the Hot Kitchen (15h30), PUP (18h40), Chocolat (20h15) et Duchess Says (21h30), il y aura aussi cette année des concerts en salle. Les 20, 21 et 27 octobre aux Katacombes, vous pourrez y voir Fuck Toute, Death Proof, Fouki, The Steady Swagger, entre autres.



Détails: mtlzombiewalk.com