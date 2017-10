Préparant le terrain pour la sortie en janvier 2018 de son second EP CYCLES DEUX, L’INDICE présente un deuxième extrait de celui-ci, intitulé Plus fort que Saint-Michel. Faisant suite à l’expérimentale Jamais je ne grandirai si c’est pour être comme toi, cette nouvelle pièce des plus énergiques est définitivement plus accessible que sa prédécesseure. C’est ses années passées dans le quartier Saint-Michel qui ont inspiré l’auteur-compositeur- interprète à écrire cette chanson, qui raconte comment la lumière peut naître même des coins les moins reluisants de la métropole.