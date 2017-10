En écoute libre: Les Chercheurs d'or – Apollo

Les Chercheurs d’or reviennent en forme après une petite pause bien méritée. Le groupe nous offre son nouvel album, Apollo, en écoute libre ici même, quelques jours avant sa sortie officielle ce vendredi 27 octobre.

Réalisé en compagnie de Dany Placard, le nouvel album profite d’un nouveau souffle plus rock, sur Quand tu penses. Éléphant blanc, le deuxième extrait de l’album, propose un univers plus rétro. Les cordes et les cuivres ajoutent aussi une touche élégante à Apollo.

Les Chercheurs d’or lanceront Apollo le 26 novembre au Verre bouteille à Montréal et le 27 octobre en formule 5 à 7 au Bar Le Détour/Grand Théâtre à Québec.