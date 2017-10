Fats Domino est décédé

Le chanteur, pianiste et compositeur Fats Domino (né Antoine Dominique Domino) a marqué l’histoire de la musique à tout jamais. Son style unique, un alliage de boogie-woogie et de rhythm and blues teinté par ses origines créoles, a joué un rôle important dans la naissance du rock’n roll. Si bien qu’Elvis Presley et les membres des Beatles ont souvent revendiqué son influence!

Sa voix de baryton, son jeu énergique et son sourire chaleureux sont très bien capturés dans cette vidéo de jeunesse. Il y interprète son succès Ain’t That A Shame, une chanson qui sera ensuite endisquée par John Lennon et Pat Boone.

Au fil de sa carrière, l’auteur-compositeur-interprète aura remporté le « Lifetime Achievement Award » des Grammy en plus de vendre plus de 110 millions d’albums et d’être l’une des dix premières personnalités à être intronisées au Rock and Roll Hall of Fame de Cleveland.

Fats Domino est tout simplement une légende.