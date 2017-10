Franz Ferdinand flirte avec la French Touch

Le départ du guitariste Nick McCarthy n’a pas sonné le glas de Franz Ferdinand. Le groupe écossais a su tirer profit de ce sombre épisode pour explorer de nouveaux territoires sonores. Les trois membres fondateurs restants ont également recruté deux nouveaux musiciens: Julian Corrie (claviers, guitare) et Dino Bardot (guitare).

Intitulé Always Ascending, la nouvelle chanson commence tout en douceur, une intro qui peut rappeler celle de Stand on the Horizon. Ce segment piano-voix posé sur un lit de petits sons synthétiques est toutefois annonciateur de la véritable nature de cette pièce qui porte très bien son titre. Le long crescendo rythmique qui s’en suit rappelle évidemment la house filtrée française d’une autre époque, le travail de Philippe Zdar au sein de Motorbass – duo qu’il opérait avec de Crécy avant de fonder Cassius.

Le sixième album studio de Franz Ferdinand (en comptait celui enregistré avec Sparks) sortira le 9 février 2018. Un concert au Québec n’est pas encore dans les cartons, mais leur tournée mondiale les mènera à Toronto le 8 avril prochain.