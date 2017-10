En écoute: Tallahassee, chanson inédite de Leif Vollebekk

Écartée du plus récent album de Leif Vollebekk, la très belle pièce Tallahassee est maintenant disponible sur les plateformes numériques et en écoute ici même. Sorti en février 2017, l’album Twin Solitude s’est retrouvé sur la courte liste du Prix Polaris cette année et est l’un des plus beaux disques canadiens de l’année.

Le chanteur explique la chanson ainsi: «C’est l’une de ces chansons qui m’ont échappé. Tous les autres morceaux sur l’album sont arrivés tellement vite. Mais pas celui-ci. J’étais sûr que Tallahassee allait être la pierre angulaire de cet album. Mais elle n’en a pas décidé ainsi. Cette chanson a pris une autre direction, elle voulait suivre sa propre étoile. En fait, cette chanson a voyagé tellement loin que je ne savais plus où elle était rendue.»



Leif Vollebekk s’offre une grande rentrée montréalaise au National le 9 décembre. Billets ici. Mais tout d’abord, Leif entame une longue tournée européenne qui le mènera de Paris à Londres en passant par Berlin. leifvollebekk.com