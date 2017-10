Les premiers gagnants de l’ADISQ 2017

Le regretté Leonard Cohen et la chanteuse Klô Pelgag ont remporté quelques prix Félix hier, à l’occasion du Premier gala de l’ADISQ et du gala de l’Industrie. L’ADISQ y a remis 43 prix, dont Album folk de l’année à Avec pas d’casque (Effets spéciaux) et Album rock de l’année à Chocolat (Rencontrer Looloo).

Le gala de l’ADISQ animé par Louis-José Houde aura lieu ce dimanche sur les ondes de Radio-Canada. Pour écouter notre baladodiffusion à ce sujet, c’est par ici!

Voici tous les gagnants de jeudi:

LE PREMIER GALA DE L’ADISQ

Album de l’année – Alternatif

L’Étoile thoracique – Klô Pelgag

Album de l’année – Anglophone

You Want It Darker – Leonard Cohen

Album de l’année – Choix de la critique

L’Étoile thoracique – Klô Pelgag

Album de l’année – Classique Orchestre et grand ensemble

Silence on joue, prise 2 – Angèle Dubeau & La Pietà

Album de l’année – Classique Soliste et petit ensemble

Live : Beethoven, Enescu, Chopin – Charles Richard-Hamelin

Album de l’année – Country

La clé du bonheur – Sylvain Garneau

Album de l’année – Folk

Effets spéciaux – Avec pas d’casque

Album de l’année – Instrumental

Les voix intérieures – André Gagnon

Album de l’année – Jazz

Entre le jazz et la java – Andrea Lindsay

Album de l’année – Meilleur vendeur

Encore un soir – Céline Dion

Album de l’année – Musiques du monde

Samito – Samito

Album de l’année – Réinterprétation

Reprises Vol.1, – Safia Nolin

Album de l’année – Rock

Rencontrer Looloo – Chocolat

Album de l’année – Traditionnel

Laissez courir les chiens – Yves Lambert Trio

Album ou DVD de l’année – Humour

François Bellefeuille – François Bellefeuille

Album ou DVD de l’année – Jeunesse

Pyjama Party – Elisabeth Cossette

Artiste québécois de l’année s’étant le plus illustré hors Québec

Leonard Cohen

Spectacle de l’année – Anglophone

Sun Leads Me On – Half Moon Run

Spectacle de l’année – Humour

Femme ta gueule – Mariana Mazza

Vidéo de l’année

Ça que c’tait – Alaclair Ensemble

Gala de l’Industrie

Agence de spectacles de l’année

Spectra Musique

Anthologie de l’année

Audiogram pour L’intégrale, Pierre Lapointe

Arrangeur de l’année

François Richard, Alexandre Désilets pour Windigo

Artiste de la francophonie s’étant le plus illustré au Québec

ZAZ

Concepteur d’éclairage et projections de l’année

Jean-François Couture pour Les horizons nouveaux, Richard Séguin

Diffuseur de spectacles de l’année

Théâtre Le Patriote

Émission de l’année – Humour

Like-moi !

Émission de l’année – Musique

En direct de l’univers

Équipe de promotion radio de l’année

Torpille Promo Radio

Équipe de promotion Web de l’année

Dare To Care Records

Équipe de relations de presse de l’année

Bonsound

Événement de l’année

Les FrancoFolies de Montréal

Maison de disques de l’année

Bonsound

Maison de gérance de l’année

Bonsound

Mise en scène et scénographie de l’année

Serge Postigo, Jean Bard pour Mary Poppins La comédie musicale, Artistes variés

Pochette d’album de l’année

Sam Murdock, Gab Pelletier pour Les Frères Cueilleurs, Alaclair Ensemble

Prise de son et mixage de l’année

Rob Heaney pour Windigo, Alexandre Désilets

Producteur de disques de l’année

Audiogram

Producteur de spectacles de l’année

Spectra Musique

Réalisateur de disque de l’année

Sylvain Deschamps pour L’Étoile thoracique, Klô Pelgag

Salle de spectacles de l’année

Salle Albert-Dumouchel, Salaberry-de-Valleyfield

Scripteur de spectacle de l’année

Richard Séguin pour Les horizons nouveaux, Richard Séguin

Sonorisateur de l’année

Stéphane Grimm pour Paloma, Daniel Bélanger