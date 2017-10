ADISQ 2017: Refaire l’histoire et les grands récompensés

La grande fête de la musique québécoise avait lieu hier soir à Montréal. Une dizaine de prix Félix ont été remis à des artistes remplis de talent, des artistes de toutes les générations, à l’occasion du gala de l’ADISQ. Le grand Daniel Bélanger, habitué aux grands honneurs, a été récompensé deux fois, autant pour son album Paloma que pour le spectacle du même nom.

Plusieurs nouveaux visages sont entrés dans les téléviseurs des chaumières québécoises. C’était réellement soir de consécration pour le boys band bas-canadien Alaclair Ensemble, ce groupe culte de la jeunesse québécoise qui a pourtant remporté sa toute première statuette lors du Premier gala, quelques jours avant. Hier soir, ils ont ouvert la soirée avec une interprétation survoltée de Ça que c’tait et remporté le Félix du Meilleur album hip-hop de l’année. «C’est pas seulement une victoire pour Alaclair Ensemble ce soir, c’est une victoire pour le hip hop québécois, s’est exclamé Maybe Watson. On salue tous les pionniers du hip-hop québécois qui ont fait en sorte qu’on puisse monter ici aujourd’hui et prendre ce trophée-là. On le partage avec les rappeurs du passé, les rappeurs du présent et les rappeurs du futur.»

La jeune Klô Pelgag, quant à elle, a su rafler le prix Auteur ou compositeur de l’année. C’est la première femme qui remporte ce prix depuis Francine Raymond au début des années 1990. Majeur. Elle a d’ailleurs abordé le sujet lors des remerciements: «C’est extraordinaire ce qui se passe en ce moment, c’est fou. C’est doublement fou parce que, si mes calculs sont exacts, ça fait 24 ans qu’aucune femme n’avait gagné ce prix-là. C’est pas normal, mais je suis vraiment heureuse, honorée en fait, de reprendre le flambeau parce qu’il y a beaucoup d’autres femmes qui s’en viennent et qui vont le gagner dans les prochaines années. J’en suis certaine.» Plus tard, vraisemblablement portée par l’euphorie de la victoire, Pelgag nous a également offert une version bonifiée de la chanson Les ferrofluides-fleurs aux côtés du violoniste Alexandre Da Costa. Une rencontre fort réjouissante entre deux virtuoses.

Le public québécois a également confirmé son amour fort pour Patrice Michaud, gagnant des Félix pour Interprète masculin de l’année et Chanson de l’année (Kamikaze). Ému par cette fin de veillée « surréaliste », le musicien n’a pas caché son étonnement ni sa gratitude. Idem pour Émile Bilodeau, son partenaire de scène au début de la soirée, qui est allé chercher le trophée de Révélation de l’année les larmes aux yeux. Le bonheur lui sortait par les oreilles!

La liste des gagnants va comme suit.

Album de l’année – Adulte contemporain

Céline Dion – Encore un soir

Album de l’année – Hip-hop

Alaclair Ensemble – Les Frères cueilleurs

Album de l’année – Pop

Daniel Bélanger – Paloma

Révélation de l’année

Émile Bilodeau

Spectacle de l’année – Auteur-compositeur-interprète

Daniel Bélanger – Paloma

Spectacle de l’année – Interprète

Mary Poppins – La comédie musicale

Auteur ou compositeur de l’année

Klô Pelgag – L’Étoile thoracique

Groupe ou duo de l’année

Les sœurs Boulay

Interprète féminine de l’année

Safia Nolin

Interprète masculin de l’année

Patrice Michaud

Chanson de l’année

Patrice Michaud – Kamikaze