Thin Blue Line – Memory + Geometry

Après nous avoir livré l’an dernier son premier album News From What We Once Thought, le quatuor montréalais Thin Blue Line revient à la charge avec un tout nouvel EP de quatre titres enregistré quelque part à l’hiver 2016. Poursuivant ses explorations à mi-chemin entre post-rock et krautrock, la formation y signe des compositions encore mieux ficelées, où guitares obsédantes se mêlent à merveille à des rythmes puissants et solides. On peut également entendre, sur deux des quatre pièces présentées, la voix de Toby Andris qui vient ajouter une nouvelle dimension à la musique envoûtante de Thin Blue Line.

News From What We Once Thought sera lancé le 3 novembre prochain sur l’étiquette Michel Records.