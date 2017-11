Écoutez l’album de Shauit avant le lancement à Coup de coeur francophone

L’artiste innu Shauit lancera son tout premier album lors de la soirée Musique nomade le 7 novembre au Cabaret Lion d’Or. L’événement s’inscrit dans le cadre du festival Coup de coeur francophone. Le chanteur Matiu sera aussi de la soirée et assurera la première partie du concert.

Les deux artistes ont été primés le 13 octobre dernier au Gala de musique autochtone Teweikan.

L’album de Shauit s’intitule Apu Peikussiaku (qui signifie Nous ne sommes pas seuls). On peut y entendre du folk, du reggae, du dancehall et du soul et l’album est chanté en innu-aimun, la langue natale de Shauit, et en français.