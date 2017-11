U2 sera de passage à Montréal en juin pour présenter son 14e album

C’est le 1er décembre prochain que le groupe rock irlandais U2 présentera Songs of Experience, son 14e album en carrière. Faisant suite à Songs of Innocence (2014), ce nouvel opus s’inspire également des poèmes mystiques de William Blake, écrivain ayant vécu au 18e siècle. Il va sans dire que cette sortie sera accompagnée d’une vaste tournée mondiale pour le groupe, intitulée eXPERIENCE + iNNOCENCE, qui s’arrêtera dans la métropole le 5 juin 2018 au Centre Bell. Les billets seront mis en vente à travers le service Verified Fan de Ticketmaster, une plateforme visant à s’assurer que les billets se retrouvent entre les mains des fans et non des revendeurs. C’est donc dès le 20 novembre, via ce site web, que vous pourrez vous procurer vos billets pour ce concert qui risque fort d’être mémorable pour les amateurs du groupe! On annonce également que les membres du fan club officiel du groupe auront l’opportunité d’acheter les billets à l’avance, soit entre le mardi 14 novembre à 10 h et le jeudi 16 novembre à 17 h.