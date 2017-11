En écoute: Val Thomas – Chronicles from the Cave

Originaire de la métropole, mais aujourd’hui résidente de la ville de Québec, la musicienne Val Thomas a fait des études en théologie et en philosophie avant de travailler dans un centre de soins palliatifs puis de lever le voile sur ses compositions musicales. Un bagage de vie très particulier qui déteint forcément sur ses compositions, tant au niveau des paroles que de l’interprétation.

Elle nous dévoile aujourd’hui son tout premier EP intitulé Chronicles from the Cave, cinq chansons inspirées par l’allégorie de Platon. Val apprivoise sa part d’ombre avec une guitare et un crayon pour seules armes. Créativement, la douleur lui sert de moteur.

Le maxi qui en résulte apaise, chasse nos tourments. On se laisse bercer par son folk sans fla fla et sa voix douce qui (tiens, tiens!) se prête à un exercice de style un tantinet plus mordant sur Wolf. Une pièce bien rythmée qui vient conclure ce disque de belle manière.

Chronicles from the Cave sera disponible dès le 10 novembre. L’auteure-compositrice-interprète ira défendre son matériel au Divan Orange ce 18 novembre, puis au Maelstrøm Saint-Roch le 23 novembre.