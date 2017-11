Écoutez l’album de Columbine avant le concert à Coup de coeur francophone

Foda C et Lujipeka, membres du collectif hip-hop français Columbine viendront nous visiter pour la première fois la semaine prochaine, dans le cadre d’un concert à Coup de coeur francophone. Le duo assurera la première partie d’Alaclair Ensemble à la SAT le 10 novembre.

Pour célébrer ce rendez-vous avec les rappeurs de Rennes, Columbine nous offre son album Enfants Terribles, (sorti en France en avril 2017 et devenu disque d’or) en écoute intégrale.

Columbine tire son nom de la tuerie américaine de 1999. Le groupe rap est actif depuis 2014 et produit ses disques toujours de façon indépendante. Columbine a sorti, en plus d’Enfants terribles, un EP en 2014 puis un premier album complet, Clubbing for Columbine, en 2016.

Une énergie à découvrir.