Ouri et Mind Bath lancent un EP et un vidéoclip

Le duo Ouri et Mind Bath célébrera la sortie de son nouvel EP ce soir, au Blizzarts à Montréal. La compositrice électro et le chanteur ont lancé en surprise aujourd’hui l’album de trois titres Ouri / Mind Bath qui parait sur étiquette Make It Rain Records.

Envoûtant, le disque est doté de textures électroniques captivantes, ensorcelantes et d’une voix chaude et sensuelle. En cette journée de froid glacial, ceci vous réchauffera assurément.

Un vidéoclip pour la pièce Wild Mother filmé au Nouveau-Brunswick avec les deux artistes accompagne la sortie du mini album.