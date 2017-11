Arthur H: deux nouveaux extraits en vue d’un album double en 2018

Arthur H présente aujourd’hui deux extraits d’un nouvel album double à venir en début 2018. La boxeuse amoureuse et Tokyo Kiss seront de ce 10e album studio du chanteur français.

Les deux titres offrent un avant-goût de cet album qui nous emportera dans «deux voyages distincts: un lent et pénétrant, l’autre rapide et dansant». La boxeuse amoureuse, au piano, est une ballade, alors que Tokyo Kiss est entraînante, menée par la guitare électrique et chantée dans la langue de Shakespeare.

Un vidéoclip pour La boxeuse amoureuse, aux images fortes et réalisé par la grande complice d’Arthur H, Léonore Mercier, a également été dévoilé aujourd’hui.

«Elle esquive les coups / La boxeuse amoureuse / Elle absorbe tout / La boxeuse amoureuse», y chante Arthur H de sa voix si singulière. Le site web du chanteur indique: «sur scène, Arthur dédie cette chanson à sa mère. Elle s’adresse aussi à toutes ces femmes qui affrontent un quotidien difficile avec grâce et dignité.»

Tokyo Kiss est aussi disponible sur les plateformes numériques dès maintenant.

arthur-h.net