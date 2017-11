Louize se présente avec Premonitions

Avec l’automne, le duo formé de Jonathan Peters et David Lagacé, anciennement connu sous Fire/Works, s’est muté en quatuor et s’est renommé Louize afin de nous offrir un tout premier extrait d’un nouvel album à venir: la fougueuse Premonitions. Avec cette mutation, exit les instruments acoustiques. Le groupe nous revient ici avec un son résolument plus rock, sans perdre une certaine légèreté dans l’esprit, portée par les voix haut-perchées des deux protagonistes. C’est des services d’Étienne Dupré à la basse (Mon Doux Saigneur, Jesse Mac Cormack, Caltâr-Bateau) et de Francis Ledoux (Helena Deland, Jesse Mac Cormack, zouz) à la batterie que se sont munis Peters et Lagacé pour cette nouvelle formule qui, si on en juge par ce tout premier avant-goût , fera beaucoup de bruit.

Vous pouvez dès maintenant pré-commander l’album Imitation Gold, prévu pour le 20 février 2018, juste ici.