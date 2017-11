Etienne Mason met un terme à son triptyque avec Sun & Ice

Dans ce point final à la phase amorcée en avril 2016 avec le lancement du EP All These Are The Days, le multi-instrumentiste Etienne Mason explore « les étapes finales de l’acceptation et du lâché-prise». Sous le titre Sun & Ice, il glisse dans ce EP l’idée d’une traversée d’un champ de glace, dans le froid aride de l’hiver québécois, « avec comme simple but d’atteindre l’autre coté, le renouveau, mais sans savoir où il est à cause du soleil qui l’aveugle avec ses réflexions sur le paysage tout blanc. » L’idée de paysage hivernal s’insère également entre les cinq titres avec des field recordings des pas de l’artiste marchant dans la neige et d’averses de pluies verglaçante qui viennent unifier l’opus et le situer dans un lieu. Ce sera la dernière sortie d’Etienne Mason sous ce nom, lui qui empruntera à partir de maintenant le nom de scène MaySun, tout simplement.

Sun & Ice sera disponible dès demain.

En plus de cette sortie, Mason travaille depuis maintenant 72 jours à une série de performances live quotidiennes, où il livre une mini-composition accompagnée de projections pour tenter d’aller jusqu’aux limites de sa pratique actuelle. Il y joue à la fois la batterie et les synthétiseurs. Son but est, après 365 jours, d’avoir un bassin d’idées assez massif pour en extraire un album complet. Mais il note au passage: « Si mon plan fonctionne, je pourrai continuer pour toujours. Une session live par jour, pour toujours. »

