Magazine VOIR V02 #01 : Gabrielle Shonk / Maude Guérin

À peine revenus du temps des fêtes, c’est maintenant le temps de mettre la main sur votre copie du nouveau magazine Voir! Nous débutons avec celui-ci notre deuxième volume, signe que vous avez été au rendez-vous comme lecteurs tout au long de la dernière année. Au nom de tout l’équipe, merci!

Pour débuter cette nouvelle année, nous vous présentons deux Unes différentes. Du côté de Québec, c’est la jeune et talentueuse Gabrielle Shonk qui a retenu notre attention. N’oubliez pas ce nom, car vous entendrez certainement parler beaucoup d’elle cette année! Pour ce qui est de Montréal, c’est Maude Guérin qui habille notre couverture, pour son rôle dans la pièce Manifeste de la Jeune-Fille, d’Olivier Choinière.

Photo : Maxyme G. Delisle (Consulat)

Stylisme : Marianne Dubreuil

Maquillage : Léonie Lévesque

Assistant : Renaud Lafrenière

Merci à Leclubmay et Ruse Boutique

Photo : Maxyme G. Delisle (Consulat)

Assistants : Renaud Lafrenière et Jean-Christophe Jacques

Maquillage : Patricia Denis

Merci encore une fois, chers lecteurs, d’être au rendez-vous chaque premier jeudi du mois. C’est grâce à votre intérêt pour ce que nous faisons que nous entamons aujourd’hui la deuxième année de cette nouvelle mouture du Voir!

N’oubliez pas, si vous désirez recevoir votre Voir chez vous, vous pouvez toujours vous abonner!

https://voir.ca/abonnement/

Aussi dans ce numéro : un état des lieux de la musique contemporaine au Québec, le monde des jeunes chefs proprios de leurs propres restaurants, le long métrage Nelly, Maritza, une chanteuse à découvrir, les plus récents livres de Gay Talese, Babalou Hamelin et Jonas Jardell, et bien plus encore!