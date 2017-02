Fonds Claude Robinson : les sommes redistribuées pour venir en aide aux artistes

Après pas moins de 20 ans de bataille devant les tribunaux pour faire valoir ses droits et, accessoirement, les droits d’auteur de manière plus large, Claude Robinson veut venir en aide à d’autres artistes qui subissent des difficultés. C’est pourquoi, un peu plus de trois ans après sa victoire en Cour suprême et après avoir passé l’essentiel de ce temps à s’appliquer à faire respecter cette décision, Claude Robinson a estimé que les sommes qui sont encore à sa disposition dans ce fonds mis sur pied pour lui venir en aide pourraient à leur tour être utiles à d’autres artistes.

Il a donc été décidé, avec la collaboration de la SARTEC qui gérait le fonds Claude Robinson, que le solde serait divisé de manière égale entre différents organismes du milieu ; une façon de rendre hommage à la diversité des appuis qu’il avait reçus lorsqu’il en avait le plus de besoin. C’est 81 087,51 $ que se partageront les organismes choisis par l’artiste : les fonds Serge-Lemoyne (artistes en arts visuels), Yves-Thériault (écrivains), Jean-Carignan (musiciens), Prévost-Bussières (concepteurs de scène), ARRQ (réalisateurs) et SARTEC (scénaristes), tous affiliés à la Fondation des artistes et représentant des créateurs de divers horizons.

Rappelons que le fonds avait été mis en place pour aider Claude Robinson avec les différents frais qu’une telle bataille judiciaire peut engendrer. C’est 700 000$ qui avaient été amassés avec l’aide de différents acteurs du milieu culturel et, plus largement, avec la contribution du grand public qui avait été sensibilisé à l’importante cause que celui-ci portait sur ses épaules. «Sans ces milliers de contributions, il aurait été impossible pour Claude Robinson d’assumer les frais engendrés par les différentes procédures judiciaires et de mener son combat à terme», rapporte un communiqué de presse envoyé ce matin.