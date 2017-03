MAGAZINE VOIR V02 #03 : Paul Piché, 40 printemps

À la une: Paul Piché célèbre les 40 ans de son premier album À qui appartient l’beau temps? avec de gros concerts à Québec et Montréal prochainement. Nous nous sommes dit que cela représentait une mission parfaite pour notre journaliste Olivier Boisvert-Magnen, anthropologue musical qui signe fréquemment sur notre site web des articles soulignant des anniversaires d’albums québécois marquants. Paul Piché nous a donc raconté en détails son début de carrière et les inspirations qui l’ont mené à la production de ce premier album important.

Un extrait de l’article: «Désirant ramener au goût du jour la musique qui a bercé son enfance, le chanteur s’emploie à trouver des façons originales de la mélanger aux mouvances folk du moment: «Je savais que c’était impossible d’inventer quelque chose de totalement nouveau, alors après y avoir longuement pensé, j’ai décidé de joindre mes influences américaines et françaises à mon background traditionnel familial. J’ai essayé de reproduire en musique ce que j’étais.» Naissent ainsi Mon Joe et Où sont-elles?, deux relectures de chansons folkloriques québécoises.»

Photo : John Londono (Consulat)

Production : Éliane Sauvé (Consulat)

Maquillage : Brigitte Lacoste

Assistantes : Claudia Grégoire et Frédérique Duchesne

Aussi dans ce numéro : Beaucoup de pages dédiées aux arts de la scène ce mois-ci avec entre autres des portraits et entretiens avec Benoît McGinnis, Philippe Ducros, Akram Khan et la chorégraphe Daina Ashbee. Nous ne pouvions passer à côté de l’événement musical de l’hiver Another Brick in the Wall – L’opéra. Antoine Bordeleau s’est entretenu avec les créateurs. Aussi: nous avons une critique du nouveau livre de Marie-Claire Blais, nous célébrons le quart de siècle de l’organisme Les Impatients et nous discutons avec des personnalités connues – dont Louis Morissette et Maripier Morin – de leurs aventures en restauration.

