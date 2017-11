Marc-André Grondin critique Sophie Prégent dans une lettre ouverte

Le comédien Marc-André Grondin estime que Sophie Prégent a « failli à son rôle » de présidente de l’Union des artistes (UDA) en commentant les allégations visant le réalisateur Sylvain Archambault.

C’est d’abord La Presse qui a sorti la nouvelle, publié le fruit d’une enquête journalistique visant Sylvain Archambault. Selon les victimes présumées, dont la majorité a tenu à conserver l’anonymat, le réalisateur des séries Mensonges et Les pays d’en haut aurait fait preuve d’abus de pouvoir sur ses plateaux de tournage. Il aurait commis des attouchements et humilié de nombreux acteurs tout en les dirigeant, souvent lors de scènes intimes. Des anecdotes d’une vulgarité inouïe que le principal intéressé a réfutées, admettant toutefois son penchant pour l’humour « un peu grivois » au passage.

La comédienne et présidente de l’UDA Sophie Prégent a été amenée à commenter l’affaire sur les ondes du 98,5 dans une entrevue avec l’animateur Paul Arcand. Interrogée sur le comportement de M. Archambault en situation professionnelle, elle y est notamment allée de cette remarque: « Peut-être que [si j’étais une actrice de 20 ans] je tiendrais d’autres propos ce matin. Je le sais pas. Moi, je veux pas me prendre comme exemple, c’est que je suis un très mauvais exemple. Ça fait 28 ans que je fais ce métier-là et j’en ai vu d’autres… J’ai pas 20 ans, effectivement. Si j’avais 20 ans et que je voyais quelqu’un traiter moi ou les autres comme ça, peut-être que je serais mal à l’aise des fois, effectivement. »

L’ensemble de ses propos a été très mal digéré par Marc-André Grondin. Voici le texte qu’il a publié par l’entremise de son compte Twitter.

La comédienne Magalie Lépine-Blondeau a également tenu à critiquer la prise de parole de la « présidente de [s]on syndicat » via sa page Facebook.