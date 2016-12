Théâtre à lire: L’histoire de l’horloge

Bonsoir

Bonsoir tout le monde

Merci d’être là, encore cette année, en si grand nombre

Par curiosité, qui parmi vous est déjà venu à une édition des Contes à passer le temps?

Ok

Et pour qui est-ce que c’est la première fois?

Quand même

C’est la sixième année, cette année, qu’on fait les contes.

Six ans

La première année était… rock n’ roll

J’ai convaincu mon père de me prêter son horloge

C’t’horloge-là, là!

Est belle, hein?

Ben a l’a 100 ans

Mon père s’est endormi au son de c’t’horloge-là toute son enfance

Et pourtant

Je sais pas trop comment

Sûrement à force de manipulation

J’ai réussi à le convaincre de la mettre sur le bus

Mon père vient de Montréal

En lui promettant de la lui retourner

Le 1er janvier

Drette après les Contes

Et pourtant, six ans plus tard…

Elle est encore ici!

Elle a fait chaque édition des Contes, cette horloge-là

Voulez-vous savoir pourquoi?

…

Ben m’en va vous l’conter!

Donc, y’a six ans

Je suis au yoga

Moi j’fais du yoga

J’ai commencé ça au moment où j’ai gradué du Conservatoire

J’étais extrêmement nerveux

Les gens pensent que de parler devant 50, 100, 500 personnes

pour un acteur, c’est stressant

Pantoute

Ça c’est le fun

C’qui est stressant, pour un acteur

C’est de pas parler devant 50, 100, 500 personnes

C’est de parler dans ton salon devant personne

En attendant que l’téléphone sonne

Pis quand t’es un albinos gai de 6 pieds 4

T’as peur en tabarouette que l’téléphone sonne pas

Faque j’étais stressé

Mais le yoga m’a appris à garder mon calme

En travaillant…

La respiration

Inspiration

Expiration

Inspiration

Expiration

Inspiration…

Tabarouette! Vous êtes bons!

Non, bravo

C’est pas facile la respiration, pour vrai

Ç’pas donné à tout l’monde

Mon frère, par exemple, fait de l’apnée du sommeil

Je sais pas si yen a qui savent c’est quoi?

Mon frère a les amygdales trop grosses et ça obstrue sa respiration

Ce qui fait que mon frère ronfle

Mais ronfle

À réveiller les morts

Pour vrai

C’est quelque chose

Et même si t’arrives à t’habituer au bruit

C’est irrégulier

Il ronfle, pis tout est normal

Pis tout à coup

Ça se suspend

Comme si le temps

Arrêtait

Comme si la vie

Sortait du corps de mon frère

S’arrêtait juste au dessus pour le regarder dormir

Pis finalement faisait…

Ok, c’est bon, j’y retourne

En tous cas

Donc, j’suis au studio de yoga sur la rue Saint-Jean

En train de respirer

Dans la salle, y’a une immense fenêtre

Qui fait toute la largeur

Du plancher au plafond

Et ce jour-là, y’a une tempête de neige

Et toute une

Et là, dans un silence parfait

Ponctué par ce seul son de respiration

Alors que je regarde par la fenêtre

Comme hypnotisé par la danse des flocons…

Un téléphone sonne

Cibole

Faut le fermer son téléphone

Mais là je réalise que c’est mon téléphone

Je le prends pour l’éteindre

Avant que les chiens têtes baissées ne se jettent sur moi

Et je vois que c’est mon frère qui m’appelle

Sauf que mon frère

Ne m’appelle jamais

Et mon frère

Ce jour là

Est à Montréal

Au chevet de mon père mourant

Allô?

Que j’vienne à Montréal? Là?

Mais Guillaume, je joue les Contes ce soir!

C’tu la fois où je viens demain pis c’est correct?

Ou c’est la fois où j’me fais remplacer pis j’viens tout de suite?

Oh

Ok

Je saute dans l’bus

En pleine tempête

Pendant les trois heures du trajet

J’ai la tête pleine

J’pense à mon père, bien sûr

J’pense à mon enfance aussi

À ce chemin-là

Québec-Montréal

Que je fais pratiquement tous les mois depuis aussi loin que je me souvienne

J’me rappelle, quand j’tais petit

Mon père m’avait donné une collection de contes de fées

Des p’tits livres jaunes

Pour la route

Y’en a-tu qui savent de quoi je parle?

J’pense qui les vendaient chez Irving

Anyway, mon petit livre jaune préféré

C’était La Reine des Neiges

D’après Andersen

Y’en a sûrement qui connaissent l’histoire de La Reine des Neiges?

La Reine des Neiges c’est l’histoire de deux princesses

Des sœurs

Dans un royaume

Qui sont ben amies avec un bonhomme de neige

Pis qui chantent Let it go! Let it go!!

BEN NON CALISSE C’EST PAS ÇA L’HISTOIRE DE LA REINE DES NEIGES, OK?

C’EST PAS ÇA

ÇA C’EST L’OSTIE D’VERSION DE MARDE DE DISNEY

QUI CHANGENT TOUT LE TEMPS TOUTE

PIS QUI RENDENT TOUTE PAREIL

AVEC DES OSTIES D’DESSINS QUI S’RESSEMBLENT TOUT L’TEMPS

PIS DES HISTOIRES QU’ON CONNAÎT TOUJOURS LA MAUDITE FIN D’AVANCE

Bon

Scusez, là

J’m’étais dit qu’j’en parlerai pas

Pour pas faire de frette

Mais qu’est-ce tu veux, c’est plus fort que moi!

Sacrament!

Donc, La VRAIE Reine des Neiges raconte l’histoire de deux enfants

Key et Gerda

Qui vivent au Danemark

Où les hivers sont durs

Key et Gerda sont pauvres

Ils n’ont rien

Ils n’ont même pas l’électricité

L’hiver, ils jouent donc à mettre des cennes su’l poêle

Pis a les coller dans les fenêtres après

Pour faire des ronds dans le givre

Et voir à l’extérieur la danse des flocons

Un peu comme moi au yoga

Et un jour, Key voit un flocon plus gros que les autres

Lorsqu’il tombe au sol

Il se transforme en une magnifique dame, toute bleue

La Reine des Neiges

Détrompez-vous

La Reine des Neiges ne danse pas joyeusement son amour pour sa sœur

Non, elle est belle, froide et cruelle.

Key la regarde

Elle regarde Key

Ça reste de même

Au même moment, dans le ciel

Y’a des démons qui jouent avec un miroir magique

Ben oui, y’est bizarre ce boute-là, qu’est-ce tu veux

Y jouent avec un miroir magique

Qui déforme monstrueusement la réalité

Et quiconque s’y regarde se trouve laid et ne voit que les affaires pas belles

En jouant, les démons échappent le miroir qui tombe sur la terre

Et se fracasse en mille éclats de verre

Le lendemain, Key et Gerda jouent dehors

Quand Key se met à crier qu’il a quelque chose dans l’œil

Aussitôt, la douce Gerda vient à son secours

Mais il la repousse violemment en lui disant :

J’t’haïs, grosse conne

Là, Gerda capote

Mais elle n’a pas le temps de capoter qu’un immense traineau arrive

Conduit par une femme belle, froide et cruelle

Gerda n’a pas vu le gros flocon de la veille

Ou peut-être que, comme toutes les petites filles de son âge

Elle a juste vu le crisse de film de Disney

Et donc elle ne se méfie pas de la vilaine Reine des Neiges…

Qui emporte Kay sur son traineau et glisse à toute vitesse

Plein nord

Bon là, c’est un peu long

Gerda décide de partir à la recherche de son p’tit chum

Elle part – nu-pieds

Elle échappe à une sorcière qui veut la garder avec elle

Elle est sauvée d’une bande de voleurs qui veulent la manger

A s’met chum avec un renne

À trouve des bottes, des mitaines

C’est ben ben long

Mais finalement a l’arrive au pôle nord

Pis contrairement à ce à quoi on peut s’attendre en cette veille de Noël

Elle n’est pas accueillie par le royaume du père Noël

Mais bien par celui de La Reine des Neiges

(qui n’est pas sans rappeler l’Hôtel de Glace à Charlesbourg)

À l’intérieur, elle trouve Kay en train de faire un casse-tête

On se rappelle que ces enfants n’ont pas l’électricité

Key doit écrire, en éclat de verre, le mot

Éternité

La Reine des Neige lui a promis sa liberté s’il parvenait à l’écrire.

Mais je pense pas qu’il avait fini sa première année

Quand elle a basculé dans son traîneau

Parce que y’est pas capable

En tous cas, quand Gerda le voit, elle lui saute dans les bras

Mais il demeure de glace

Il ne la reconnaît même pas!

Ça fait un ti-bout de temps qu’elle courre la pauv’ Gerda

Faque est un peu déçue

Pis a s’met à brailler

Et ses chaudes larmes font fondre le cœur de Kay

Qui se met à pleurer aussi

Expulsant de ses yeux l’éclat du miroir magique

Ils se retrouvent, s’embrassent

Et ensemble, écrivent le mot

Éternité

Puis, ils quittent l’hiver et le froid

Empruntent la 20

Traversent le pont Jacques Cartier

Et arrivent

À Montréal

Arrivé à l’hôpital

Je retrouve mon frère

Et, dans son lit, mon père

Qui est déjà pu conscient

Mais il est encore là

Et nous aussi

C’est l’important

Une médecin merveilleuse vient nous voir

Et nous explique ce qui va se passer

Quand la mort va venir, elle va prendre trois formes :

Les pieds vont devenir froids

Les yeux vont devenir jaunes

La respiration… va devenir irrégulière

Jusqu’à s’interrompre

Et là, on attend

Des gens viennent nous voir

Ils allument une bougie

Nous offrent du vin sucré

C’est Sabbat

Et c’est un hôpital juif

On boit

On rit

On se rappelle plein de souvenirs

On regarde mon père :

Ses pieds sont chauds

Ses yeux sont blancs

Sa respiration est régulière

On attend encore

Les gens qui sont venus disent au revoir à mon père

Puis repartent, un à un

Finalement, il reste juste mon frère et moi

On regarde mon père :

Ses pieds sont chauds

Ses yeux sont blancs

Sa respiration est régulière

Mon frère s’endort

Il se met à ronfler

Moi, je dors pas

Je touche les pieds de mon père

Puis

Tout à coup

Ils sont froids

Je regarde les yeux de mon père

Ils sont jaunes

Je réveille mon frère

On prend chacune des mains de mon père dans les nôtres

Et on écoute sa respiration

Inspiration

Expiration

Inspiration

Expiration

Inspiration…

Ça se suspend

Le temps

La vie sort du corps de mon père

S’arrête juste au dessus pour le regarder dormir

Pis finalement dit :

J’ai fini ma job ici

C’est la chose la plus dure

Et la plus belle

Que j’ai jamais vécue

Quand on reprend la route

Dans la voiture de mon frère

La tempête est devenue vraiment intense

On voit pas à dix mètres

On l’sait que c’est pas prudent

Mais on a pas peur

La mort est avec nous

À bord de la voiture

Elle va nous laisser tranquille, on le sait

Pourtant, dans le coin d’Issoudun

On frappe une plaque de glace où je sais pas quoi

Mais le char part

360

Sur la 20

Je sais pas si y’en a qui ont déjà fait un 360 sur l’autoroute?

C’est ben spécial

Toute arrête

Tu sais pas t’es où

T’as pu de notion d’espace

Ni du temps

Toute c’que tu vois c’est la neige

Partout la neige

Mais les flocons tombent pas

Ils sont comme suspendus dans l’air

La voiture non plus bouge pas

Ton frère, au volant, non plus

Il est parfaitement immobile

Ya pu rien qui bouge

Alors t’ouvre la portière

Tu sors de l’auto pour voir

Tu penses pas aux autres autos qui pourraient venir

Tu penses juste au son que la neige fait quand ta botte s’enfonce dedans

Un son de neige nouvelle

Qui vient juste de tomber

Pis là tu la vois

Parmi les flocons suspendus

Sur le bord de l’autoroute

Elle t’attend à la sortie du bois

Dans son beau traîneau blanc

Elle est belle, froide et cruelle

Elle te regarde droit dans les yeux

Et dans ses yeux

Tu vois que si tu vas avec elle

Pis ceux qui ont perdu un parent savent à quel point tu peux avoir envie d’aller avec elle

Tu vois que si tu vas avec elle

Y fera pu jamais beau

Y fera pu jamais chaud

La tristesse

La solitude

L’angoisse

Vont t’habiter

Pour l’éternité

Mais… comme toi aussi

T’as vu Frozen

Pis que, même si c’est une grossière parodie du conte d’Andersen

T’as trouvé ça bon

Tu l’sais que l’histoire est pas obligée d’être triste

Que des fois y’a deux façons de raconter la même histoire

Pis ya deux façons de la vivre

Que c’est un choix

Que tu fais chaque jour en te levant

De t’abandonner à la tristesse et à la mélancolie

Ou de te battre

Pour pas te laisser abattre

Tu l’sais que des fois il suffit de pleurer un peu

Pour expulser de tes yeux

Ce qui t’empêchait de voir

Que les choses les plus dures

Sont parfois aussi les plus belles.

Tu r’rentres dans la voiture

Tu t’assois à côté de ton frère immobile

Tu refermes la portière

Et quand tu viens pour prendre une grande inspiration

Tu réalises que tout ce temps-là…

T’avais oublié de respirer

On est rentrés dans le banc de neige

Pas de mal, pas de blessé

Juste beaucoup d’émotions pour une soirée

Mon frère m’a ramené chez moi

Le lendemain, je suis revenu ici

Faque c’est comme ça que cette horloge-là

Elle a jamais pu faire la 20 en sens inverse

Pis est restée ici

Aujourd’hui je regrette que mon père

Ait pas pu s’endormir une dernière fois

Au son de l’horloge de son enfance

Mais je me dis qu’au moins y’a pu s’endormir au son de la respiration de ses gars

Pis quand l’angoisse, la peur ou la tristesse me font tempête

Je fais comme le yoga m’a appris :

Inspiration

Expiration

Inspiration

Expiration

Inspiration…

Les Contes à passer le temps sont présentés chaque hiver depuis 2011 par la compagnie La Vierge folle de Maxime Robin, Noémie O’Farrell et Jean-Michel Girouard. L’an dernier, nous vous offrions justement un texte de Noémie intitulé Les brises-glace. (À relire juste ici.)

// À lire aussi: notre entrevue avec Maxime Beauregard-Martin, auteur invité des Contes à passer le temps 2016

