Prix du Gouverneur général: Brigitte Haentjens soutient la relève

Lauréate 2017 du Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, Brigitte Haentjens s’est vue offrir 25 000$ par le Conseil des Arts du Canada. Ce Prix est décerné annuellement à des artistes pour mettre en avant leur engagement et leur contribution aux arts du spectacle au Canada et à son rayonnement à l’international.

Un prix que la metteure en scène a décidé de remettre à de jeunes artistes du milieu du théâtre pour encourager la création, sous forme de cinq bourses de 5 000$.

« Je suis extrêmement reconnaissante de recevoir ce prix qui m’honore et honore les artistes qui ont collaboré avec moi et les communautés qui ont soutenu ma pratique artistique, a indiqué Brigitte Haentjens. Je souhaite partager ce prix avec des créateurs et créatrices dont la démarche est singulière et profonde. »

Un joli coup de pouce pour les cinq jeunes créateurs sélectionnés par Brigitte Haentjens, dont Catherine Bourgeois, metteure en scène et directrice de la compagnie Joe, Jack et John, Gabriel Robichaud , auteur, poète et interprète, Andréane Roy, dramaturge, Julie Vallée – Léger, scénographe, et Catherine Vidal , metteure en scène.

Brigitte Haentjens, qui a par ailleurs annoncé qu’elle garderait son poste de directrice artistique du Théâtre français du Conseil National des Arts jusqu’en 2021, recevra son Prix du Gouverneur général fin juin lors de la cérémonie à Rideau Hall.

Parmi les autres lauréats figurent également le réalisateur Jean Beaudin, les comédiens Michael J. Fox et Martin Short, et Yves Sioui Durand.