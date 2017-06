Demain matin, Montréal m’attend : C’est la fête

René Richard Cyr, qui avait piloté la reprise des Belles-Sœurs ainsi que de Sainte-Carmen de la Main, récidive cette fois-ci en prenant à bras le corps la comédie musicale de Tremblay dont les arrangements sont signés François Dompierre.

Louise Tétrault, petite waitress de province, gagne un concours de chant avant d’aller rejoindre sa sœur Rita qui fait déjà fureur dans les cabarets de Montréal. Si la route entre Saint-Martin et Montréal peut sembler longue, celle menant au succès l’est d’autant plus. Sa sœur Rita, désormais rebaptisée Lola Lee, voit d’un mauvais œil l’arrivée de sa sœur – une compétition comme une autre. Elle se met donc en tête de lui payer une virée montréalaise pour la décourager de s’aventurer plus loin encore dans ses rêves. Mais c’est mal connaître l’ambition de Louise qui voit déjà son nom de vedette sur toutes les marquises: Layla Jasmin.

Pour reprendre les rôles campés à l’origine par Denise Filliatrault, Louise Forestier, André Montmorency et tant d’autres, le metteur en scène a fait confiance à certains talents sûrs comme Hélène Bourgeois-Leclerc, Kathleen Fortin et Benoît McGinnis, mais n’a pas hésité à prendre des risques en donnant le fort rôle de la Duchesse de Langeais à Laurent Paquin et le rôle de Louise à une nouvelle venue: Marie-Andrée Lemieux. Tous parviennent à tirer leur épingle du jeu, chacun trouvant son moment de gloire à un moment ou un autre de la partition de Tremblay.

Il fallait voir le public avide d’émerveillement à la première pour comprendre l’utilité d’une telle reprise. Il y avait là événement, celui de retrouver le franc-parler de Tremblay sur scène, même s’il ne s’agit pas d’une de ses plus grandes pièces, lui même étant l’un des premiers à l’avouer. Si la proposition manque parfois de rythme, on franchit immanquablement les deux heures du spectacle en tapant du pied la plupart du temps. On se dit qu’il y a là une fête. Pourquoi ne pas y prendre part?

Demain matin, Montréal m’attend

Au Théâtre du Nouveau Monde jusqu’au 25 juin

Texte: Michel Tremblay

Musique: François Dompier

Adaptation et mise en scène: René Richard Cyr

Distribution: Geneviève Alarie, Hélène Bourgeois-Leclerc, Kathleen Fortin, Michelle Labonté, Christian Laporte, Marie-Andrée Lemieux, Benoît McGinnis, Laurent Paquin

Le chœur: Bryan Audet, Geneviève Beaudet, Guillaume Borys, Jade Bruneau, Marie-Pierre de Brienne, Josée Dufour, Myriam Fournier, Gabriel Lemire

Les musiciens: Chris Barillo, Paul Carter, Peter Colantonio, Mario Hébert, François Marion