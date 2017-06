Cirque Éloize: Jeannot Painchaud reçoit l’Ordre national du Québec

Les 25 ans de la troupe du Cirque Éloize ont été soulignés en grand le 22 juin dernier, alors que son président et cofondateur, Jeannot Painchaud, a été fait chevalier de l’Ordre national du Québec.

Cette médaille souligne le travail de ceux qui ont contribué à l’évolution et au rayonnement du Québec. Jeannot Painchaud, ancien acrobate qui a présidé le regroupement national des arts du cirque, fait partie des 33 récipiendaires de cette année qui ont été décorés de la prestigieuse reconnaissance par le premier ministre Philippe Couillard.

En recevant son insigne de chevalier, Jeannot Painchaud a eu une pensée pour « tous les jeunes, qui comme moi, ont un jour regardé l’horizon en se disant : si j’allais voir de l’autre côté pour découvrir le monde ? Le plaisir que nous avons au Cirque Éloize de faire découvrir la culture de chez nous partout sur la planète est une grande source de fierté. Nous allons continuer cette aventure avec passion et détermination. »

Depuis 1993, le Cirque Éloize conjugue les arts du cirque, la musique, la danse, la poésie, la technologie et le théâtre dans ses créations de cirque contemporain comme iD, Cirkopolis, Excentrius et Rain. Il compte à ce jour plus de 5 000 représentations dans près de 500 villes à travers le monde.