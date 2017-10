Kamehameha : Hawaï dans le Village

Les pokes et la culture surf sont à la mode, et les restaurateurs derrière ce nouveau snack-bar l’ont bien compris. Installé depuis mi-juillet sur la rue Sainte-Catherine, à deux pas du métro Beaudry, le Kamehameha accueille ses clients dans un espace couleur rose thé où plantes et macramés pendent au plafond. « Un décor inspiré du film The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson », nous précise-t-on, et conçu par le designer Guillaume Menard de l’Atelier Mainor (Joverse, Mme Lee, Red Tiger…)

Si le nom de Kamehameha vous fait penser au héros de Dragon Ball Z et à ses boules d’énergie – c’est mon cas -, vous n’y êtes pas. Le nom fait en fait référence à la Kamehameha Highway, l’autoroute principale couvrant tout le nord de l’île d’Oahu, où l’on retrouve des plages idéales pour le surf. Le resto a également était baptisé en l’honneur du roi Kamehameha le Grand, fondateur et premier souverain du royaume d’Hawaï, qui conquit et unifia toutes les îles hawaïennes. Voici pour l’onomastique.

« Nous avons décidé d’ouvrir un snack-bar inspiré de la cuisine hawaïenne et arborant une touche d’influence japonaise, tout en nous concentrant sur des choix de plats frais et santés. L’objectif est d’offrir aux Montréalais une expérience digne des îles hawaïennes à travers notre cuisine et notre décor », résume Dan Pham, le copropriétaire. Ce dernier, également à l’origine du resto vietnamien Red Tiger, a travaillé son concept grâce à des voyages réguliers dans le nord de l’île d’Oahu. L’autre propriétaire, c’est Phong Thach, également chef exécutif du resto.

Sucré-salé et poisson cochon

Plein écran

Le menu s’inspire donc de la culture du surf que l’on retrouve dans le nord de l’île d’Oahu : des plats frais et santé, avec des ingrédients goûteux et des poissons bio. La carte compte surtout une belle sélection de pokés (dont certains végétariens, végétaliens ou sans gluten), avec des noms ensoleillés tels que Hanauma Bay ou Waimanalo. Certains pokes sont plutôt originaux, comme la combinaison du Sunset Beach – osée mais réussie – qui mêle sucré et salé en ajoutant des fruits frais aux riz et légumes.

Aux pokes s’ajoutent bols d’acaï, smoothies et autres grignotines et spécialités d’inspiration hawaïenne, dont le spam musubi (spam grillé servi sur un bloc de riz et emballé dans une feuille d’algue nori). On commande au bar de la cuisine avant d’aller s’assoir sur une chaise en osier rose et d’être servi par le personnel, souriant et décontracté.

Si ce certes délicieux menu ne se démarque pas trop des autres restos de pokes qui fleurissent en ville (Venice, Poke, etc.), ce qui marque surtout les esprits ici, c’est l’ambiance relaxe et le dessert à goûter à tout prix : le taiyaki. Ce cornet mou en forme de poisson – un mélange de pâtes à gaufre et à crêpe – est rempli de nutella et surmonté des crèmes glacées de la maison hawaïennes ou japonaises (ananas, noix de coco, matcha, sésame noir…). Cochon à souhait. Aloha!

Plein écran

Kamehameha

1190, rue Sainte-Catherine Est – Montréal

514 303-0550

www.kamehamehamtl.com