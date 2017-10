RYÚ : sushis haut-de-gamme et ambiance relaxe

Avant, c’était un resto japonais de gastronomie fine à Laurier. Le RYÚ a depuis ouvert deux succursales, l’une située à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau et l’autre au Carrefour Laval. Dans une volonté d’offrir une ambiance plus détendue que son précédent resto du Plateau, la chaîne a ouvert cet été une nouvelle adresse, cette fois en plein cœur du Mille Carré Doré.

Ouvert tous les jours, ce bar à sushis propose de manger sur place dans son petit local, de commander à emporter ou de se faire livrer chez soit via Foodora ou UberEATS – le restaurant ne devrait d’ailleurs pas tarder à lancer son propre système de livraison à domicile. La boîte bento à emporter est une nouveauté du RYÚ : modèle en carton recyclable, elle comprend un guide de condiments détaillé imprimé à l’intérieur, qui suggère les mariages des différents types de sauces avec chaque nigiri et rouleau de sushi.

Si l’ambiance est détendue dans ce resto exigu – qui semble plus indiqué pour une pause lunch rapide qu’un long souper en tête-à-tête -, la qualité est vraiment au rendez-vous et se démarque de la plupart des petits restos ou chaînes de sushis. Le poisson est extra frais et livré tous les jours : le menu compte une section glossaire qui détaille la provenance de tous les poissons et fruits de mer. L’offre peut donc varier en fonction des arrivages du jour, certains poissons au menu pouvant ainsi être remplacés d’un jour à l’autre.

Le riz qui accompagne les plat est également préparé quotidiennement selon la tradition japonaise. Le menu met l’accent sur le traditionnel nigiri, qui permet d’apprécier l’excellent goût du poisson de qualité. On s’assoit le long du comptoir pour mieux regarder les cuisiniers au travail et se faire passer les plats directement par-dessus le comptoir – du vrai fait-minute. Le service se fait aux tables pour les clients installés derrière.

Les sushis s’accompagnent sur la carte d’une sélection de pokés, makis et sashimis, et de menus table d’hôte omakase. On a notamment adoré le wagyu flambé, goûteux et fondant… Histoire de changer de la bière ou du vin, quelques sakés sont aussi proposés, dont un très bon en entrée de gamme. Pour la touche sucrée, la maison propose les petits pots faits tout spécialement par Sachère Desserts. La déco est éclectique, moderne et parfois flyée, comme le nom du resto – si vous vous demandiez quelle est en l’origine, il vient du jeu Street Fighter.

Mais ce qu’on a surtout aimé, c’est cet engagement envers l’environnement peu commun chez les chaînes, cette volonté de promouvoir la durabilité qu’elle soit communautaire, résiduelle ou alimentaire. Cette philosophie est d’ailleurs inscrite sur un des murs du restaurant. D’une part, le resto s’engage à composter dès que cela est possible, et fait fabriquer tous ses emballages à partir de matériaux 100% recyclables et compostables. En outre, pour la durabilité communautaire, RYÚ s’est associé avec Repasrelais afin de faire don d’un pourcentage de ses ventes mensuelles pour aider des enfants dans le besoin à recevoir des repas.

Quant à la durabilité alimentaire, elle est assurée par le fait que tous les poissons et fruits de mer servis proviennent d’un environnement 100% durable et/ou d’origine vérifiée. Ils doivent être sauvages ou issus d’élevage responsable, et certifiés par les programmes Ocean Wise, Sustainable Fisheries Partnership, Best Aquaculture Practices,ou tout autre parti responsable de la vérification. La chaîne RYÚ a elle-même été certifiée par Ocean Wise. Bref, autant de bonnes raisons de manger des sushis…

RYÚ

1468, rue Peel – Montréal

www.ryumtl.com