Les Laurentides en 9 restos

Bien enracinés dans la tradition gastronomique française, les chefs père et fils se lancent tout de même hors des sentiers battus en proposant des amalgames de goûts audacieux, comme cette truite accompagnée de kasha grillé et de rapinis. Et ils se font un point d’honneur de travailler avec des producteurs québécois dont la liste figure au menu.

Lire la critique complète du Guide Restos ici