Les meilleurs brunchs du temps des Fêtes à Montreal

La fameuse table de l’avenue Laurier Ouest vous propose un «Brunch en fête» constitué de trois décadents services composés de classiques de Lévêque et de plats de circonstance plus festifs: escargots, boudin, magret de canard, risotto, foie gras… Accompagnez le tout d’un verre de mimosa, de kir royal ou de champagne Paul Goerg et le tour est joué!

Ouvert pour les brunchs à partir de 11h et exceptionnellement, le 24, 25 et 26 décembre et le 1er janvier.