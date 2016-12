Rap local : Rowjay, Jay Scott, Kawfee et C.p.f.

Rowjay, moins ignorant et plus ambitieux //

Avec son troisième album Carnaval de finesse, le rappeur italo-montréalais Rowjay continue son évolution à travers le spectre du rap ignorant, tout en s’assurant de faire évoluer son propos avec une maturité plus palpable.

Dans le processus de création, l’artiste a pu compter sur des alliés de taille : le rappeur lavallois Green Hypnotic au mixage ainsi que les talentueux producteurs Planet Giza, Blasé, Freakey!, Jamvvis et Platinumwav à la musique. «C’est un album de transition. Le vibe est complètement différent que sur A Trappin Ape», explique-t-il, en référence à son deuxième album paru il y a un an. «Au début, l’inspiration était vraiment orientée autour du street rap américain et tout ce qui se passe à Atlanta. Après, on est allés vers une production plus risky et ambitieuse, quelque chose de plus dark.»

Rowjay s’est également imposé la contrainte de ne pas faire appel à d’autres rappeurs. «Je voulais me donner un challenge», indique-t-il.

En résulte un projet personnel qui, tout en cultivant une approche légère et divertissante, peut compter sur des textes plus réfléchis : «Je parle beaucoup aux jeunes dans mes paroles. J’essaie de les motiver en leur disant de rester focus sur leurs projets. Sur la pochette, il y a une phrase en arabe qui veut dire ‘’la nouvelle génération avant tout’’. Il y a donc un côté plus sérieux, mais en même temps, je continue de m’amuser.»

Deuxième extrait de l’album, CBTJ (acronyme pour Compte Bancaire Toujours Juif) est un bon exemple du côté plus récréatif de Rowjay. S’amusant à ressasser des parallèles convenus entre la religion juive et l’argent, le rappeur dit inscrire son rap dans un deuxième degré : «C’est plus une façon de faire un gros shout out aux Juifs. It’s all love. Si quelques-uns le prennent mal, c’est pas de mes affaires. Moi, j’aime pas me mettre des contraintes et je crois que c’est évident que je joue un personnage.»

Au-delà des paroles, le rappeur mise sur un flow nonchalant et précis, qu’il adapte parcimonieusement à chacune de ses compositions. Cette approche syncopée du rap a le potentiel d’intéresser un public plus large dépassant les frontières du Québec.

À preuve, chacune des chansons de son précédent A Trappin Ape a dépassé le cap des 10 000 écoutes, et Rowjay confirme que près de 30% d’entre elles proviennent de la France. «Je crois que mon slang interpelle les Français. J’y incorpore quelques touches de franglais et d’expressions créoles», dit celui qui a donné un concert à guichets fermés au Nouveau Casino de Paris en janvier dernier. «Je crois que la clé pour intéresser la France, c’est de doser l’accent. Certains sont venus me dire que je leur rappelais Roi Heenok, et c’est lui le rappeur québécois le plus connu là-bas.»

Nouveautés d’envergure //

Jay Scott (alias PL3) délaisse l’Auto-Tune sur Un hiver parmi tant d’autres, EP aux teintes trap, cloud rap et hip-hop expérimental.

Un Hiver Parmi Tant D’autres by Jay Scott

De passage aux Red Bull Studios de Paris, le producteur Tommy Kruise a créé la bombe No Bottle Service.

Le Montréalais Hardbody Jones livre un EP trap classique à l’esthétique lo-fi.

WHAT THEY WANT: EPISODE 001 by HARDBODY JONES

Les excellents beatmakers Dr. MaD et Rami.B ressortent la version instrumentale d’une production déjà entendue sur un album de Rowjay.

Le duo Tayp fait preuve de créativité sur ep1, un alliage de remix originaux de classiques du hip-hop canado-américain.

ep1 by TAYP

Le rappeur de Chicago Mick Jenkins refait équipe avec l’étoile locale Kaytranada sur Aurora Borealis.

Le producteur trifluvien Kawfee impressionne avec cette nouvelle beat tape.

Le rappeur/producteur montréalais Jai Nitai Lotus s’amuse avec ce remix d’une chanson de Solange

Fidèle acolyte de Jai Bandit, le rappeur jåmvvis envoie une nouvelle pièce.

Le producteur de Ville-Marie spliff jacksun offre un remix de Big L.

Un mois après Puddles, Team XXI a encore une fois souligné le 21e jour du mois avec un nouveau projet.

Semaine proactive pour le Team: le producteur coresap a lui aussi fait paraître un nouvel EP, le sombre Reflections on Perception.

Le emcee originaire de Saint-Hubert Olivier Orange (du collectif/studio Exceler) se fait plus sincère et intimiste que jamais sur son nouveau projet Le vernissage.

Le Vernissage by Olivier Orange

Avec Le fantôme, l’Ahuntsicois C.p.f. prouve qu’il est l’un des rappeurs montréalais à surveiller en 2017.

Le Gatinois Sam Faye offre un habile mini-album aux contours reggae et jazz.

+ by Sam Faye

Le rappeur engagé Beeyoudee offre un beau cadeau de Noël à ses fans : Les oubliettes, une collection de chansons inédites enregistrées dans les sept dernières années.

Les Oubliettes (Inédits 2009-2016) by Beeyoudee

S.P. (Sans Pression) offre une deuxième mouture de son classique Black on Black.

Da Trigg clame son amour pour les armes et le beurre dans une nouvelle chanson trap efficace.

Dans un style trap plus lugubre cette fois, Slycky s’allie avec The Verse sur Cashout.

Extrait du dernier EP de Cyrus, Mélange pas mon vibe met en vedette la légende du rap montréalais Le Connaisseur, qui fait un retour très attendu derrière le micro.

Le duo rap alternatif La Carabine prépare la sortie de son album Chasser ses démons, prévu pour le 17 janvier prochain sous Music Mansion. En attendant, le clip Cadenas en U laisse présager de belles choses.

Never Tête Enough, chef de file du hip-hop absurde/alternatif de l’Estrie, vante la violence excessive sur Jailhouse Rap.

3 shows à voir //

Enima : LIVE À Montréal

Enima (alias le phénomène Youtube de l’année sur la scène hip-hop québécoise) donnera un spectacle en tête d’affiche, quelques jours après avoir assuré la première partie de Kaaris.

Matahari Loft (Montréal), 22 décembre (20h)

Souldia à Montréal

L’indétrônable représentant de la scène street rap de Québec Souldia viendra enfin présenter son quatrième album Sacrifice aux Montréalais. Pour l’accompagner, les révélations Lost et David Lee seront sur place.

Lion d’or (Montréal), 30 décembre (20h)

NYE au Artgang MTL

De tous les partys hip-hop du Jour de l’an, celui au Artgang semble le plus intéressant. Défileront des génies du beat comme Planet Giza, Shash’U, Da-P et High Klassified.

Artgang (Montréal), 31 décembre (22h)

N.B. : La chronique hebdo habituelle fera place à une récapitulation des meilleurs projets hip-hop de l’année 2016 le jeudi 29 décembre.