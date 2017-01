Rap local : Baggies, Lary Kidd, Lost et Beeyoudee

Baggies, crise existentielle //

Après avoir obtenu un important succès d’estime sur la scène hip-hop québécoise avec son groupe Les 13 Salopards, Baggies revient en solo avec Su’a front, un deuxième album marqué par «une passe assez sombre» de sa vie.

Même s’il est loin de ne contenir que des récits mornes et tourmentés, Su’a front est plus obscur que son prédécesseur Ça sachet d’pot, paru en 2014. «J’ai pris mon temps pour l’écrire», explique le rappeur de 22 ans originaire de Varennes. «Je vivais une crise existentielle assez difficile. Je me questionnais beaucoup sur mes responsabilités, sur mon passage de l’adolescence à la vie adulte… Ça peut paraître cheesy dit comme ça, mais c’est ça qui m’arrivait.»

Vivant d’incertitudes, de remises en question et de problèmes financiers, Baggies a fait le choix d’en soutirer quelque chose de positif, en planchant de façon plus sérieuse sur ses chansons. «J’ai pris de la maturité à travers ça. Je crois que je vois la vie plus sérieusement. Je suis plus critique face à elle», résume-t-il.

Évidemment, les complices de longue date ne sont jamais bien loin. Même s’il voulait que son deuxième album soit plus personnel, Baggies n’a pas pu s’empêcher d’inviter quelques Salopards à collaborer avec lui, notamment Richman, Le Dud3 et Lil Deezy.

Le rappeur a également fait appel à plusieurs habiles producteurs locaux pour étoffer sa proposition musicale, notamment Aspect Mendoza, 4e Régiment, Carlito, Maestro Omayela, Mephisto et le regretté DJ Cabanon. En résulte une direction musicale bigarrée, qui fait à la fois de l’œil au boom bap et aux mouvances générales du trap. «La ligne directrice de l’album est plus dans les thèmes que dans les styles. J’avais envie de toucher à tout», dit-il.

L’année qui s’en vient verra naître un nombre important de projets solos des 13 Salopards. Même s’il est loin de la séparation, le collectif juge pertinent de se laisser plus de liberté pour explorer toutes les avenues possibles. «On a une vision semblable lorsqu’on est ensemble, mais en solo, on a des styles qui divergent. Y a aussi le fait qu’on vieillit, qu’on étudie, qu’on travaille… On se voit moins qu’avant, donc on a moins d’opportunités pour se réunir.»

Su’a Front – disponible le 13 janvier sur Bandcamp

Su'a front by Baggies

Nouveautés d’envergure //

Lary Kidd troque Loud et Ajust contre Yes McCan et Toast Dawg sur ce premier extrait aux teintes R&B expérimental. Réalisé par VNCE Carter, son premier album solo, Contrôle, paraîtra fin mars.

Lost et Izzy-S, deux des meilleurs rappeurs de la scène street rap montréalaise, s’allient sur Bruce Wayne.

Fuccè sort son jeu d’acteur des grandes occasions sur Endurcit, nouveau clip policier réalisé par A&A Filmz. À voir ici.

Fidèle à lui-même, Le Chum revisite les sonorités lugubres de Memphis et propose un nouveau clip pour Tsé.

En prévision de l’album P.U.C.K., Les Anticipateurs continuent sur la voie de la connerie édifiante avec Plancher, une production signée Tommy Kruise.

Récemment sortie de prison, la terreur emblématique de Beaubien Colonel planche déjà sur plusieurs projets. En plus du troublant Suce la queue du nègre, un EP collaboratif avec Tommy Kruise qui sortira sous peu, il prépare Le retour d’Oussama. Ça promet.

L’incisif Beeyoudee propose Blitzkrieg, un frappant nouvel album qu’il a enregistré avec le rappeur bosniaque Mozaka. Plusieurs collaborateurs de taille y participent notamment Le Reptile Rampant, DJ Phak, Dramatik, Webster et Eman.

BLITZKRIEG by Blitzkrieg (Beeyoudee & Mozaka)

Le prince de l’Est du Plateau, Fouki rencontre Kevin Nash sur cette puissante production de QuietMike.

Le rappeur anglo-hochelagais Mike Shabb aura sans doute une année 2017 florissante. Son dernier single publié à ce jour est encore une fois à la hauteur.

L’éminent Dr. MaD déploie son talent à l’international sur cette nouvelle pièce du rappeur français A2H, qu’on aime mieux appeler Tonton Moustache.

Le producteur montréalais lefantome présente The Map, une nouvelle beat tape aux consonances trap et parfois cloud rap.

The Map by lefantome

Deux des plus talentueux compositeurs du collectif Tour de Manège, GrandHuit et Atamone, livrent un brûlot jazzy-hop de premier ordre.

Enfin, notre célèbre Kaytranada recycle un ancien beat et fait appel à nul autre qu’Alicia Keys pour en proposer une mouture supérieure. La merveille de Saint-Hubert rencontre le miracle de Hell’s Kitchen.

3 shows à voir //

Dômesicle hivernal #2

Poirier et son projet Qualité De Luxe remettent ça à la SAT pour une soirée haute en vidéoprojections. Une valeur sûre.

SAT (Montréal), 14 janvier (22h)

Fuccè

Quelques semaines après sa sortie, le Montréalais Fuccè va enfin de l’avant avec le lancement de Ça vient du coeur. Nordiqc et Face à face font notamment partie des invités.

Newspeak (Montréal), 14 janvier (22h)

Voyage Funktastique

Les incroyables Dr. MaD et Walla P sont toujours fidèles au poste, prêts au combat pour une énième soirée de Voyage Funktastique. Le modern funk, le boogie et le hip-hop fusionneront à merveille.

Bleury-Bar à vinyle (Montréal), 14 janvier (22h)