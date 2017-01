Rap local : fruits, Planet Giza, Cape Tula et Shoddy

fruits, vision réaliste //

Plus d’une décennie après son premier EP, le discret mais très talentueux fruits commence à récolter le fruit de ses efforts.

En plus de participer au party de lancement du magazine web illmarie, le producteur hip-hop montera sur scène aux côtés de l’éminent Elaquent en fin de semaine. «De 2004 à 2010, c’était l’une de mes plus grosses sources d’inspiration, autant en termes de structures de beats que de création de rythmes. Pour moi, c’est le J Dilla canadien», explique-t-il.

Organisé par Unlog, un blog montréalais devenu collectif, de pair avec Artbeat Montréal et la bande du Tour de Manège, cet évènement permettra à fruits de piger abondamment dans son vaste répertoire : «Par contre, je sais pas encore si je vais mettre 80% de compos et 20% de remix ou bien y aller 50/50… Chose certaine, j’ai beaucoup de matériel qui fitte avec celui d’Elaquent.»

Avec son esthétique lo-fi et ses accents boom bap, son premier EP Winchester, paru en juillet 2006, laissait déjà entrevoir son ingéniosité musicale. Très inspiré, le producteur a enchaîné les mini-albums entre 2008 et 2013, obtenant un succès d’estime grandissant sur une scène hip-hop instrumentale québécoise alors en pleine effervescence (notamment grâce à l’avènement des soirées Artbeat et du mouvement piu piu).

Reconnu par ses pairs, fruits n’a toutefois pas obtenu un succès à la hauteur de son talent à cette époque. «Ça ne me dérangeait pas parce que je portais aucune attention au fandom. Ma relation avec mon public était pratiquement inexistante», admet celui qui habitait alors dans sa ville natale de Prévost dans les Laurentides. «En fait, j’ai toujours eu une vision très réaliste de la musique. Je viens d’une famille de musiciens et je sais que, même en faisant beaucoup de shows, c’est difficile de faire plus que 25 000$ par année. Dès le début, j’ai donc décidé de faire de la musique pour moi.»

Hold on to your look by fruits

Ce n’est qu’en 2015, à la sortie de Hold On to Your Look, son premier et unique album à ce jour, que fruits a fait le grand saut vers la métropole. Depuis, l’artiste reconnait que l’engouement pour ses créations est plus fort : «J’ai été con de pas faire le move avant parce que ma carrière pourrait être nettement plus loin. Mais bon, c’est comme quelqu’un qui n’a jamais voyagé : tant qu’il ne l’a pas fait, ça ne peut pas vraiment le lui manquer.»

Accumulant les spectacles depuis plusieurs mois, le Montréalais maintenant âgé de 28 ans voit sa carrière obtenir un second souffle, ce qu’a notamment provoqué sa signature avec le label/collectif hollandais Zen Supremacy à l’automne dernier : «C’est vraiment motivant : on s’échange beaucoup de musique et j’apprends beaucoup. Ça me donne beaucoup de contacts dans l’industrie de la musique partout sur la planète.»

Stimulé par sa rencontre avec le jeune producteur montréalais Tibe, qui fait aussi partie de Zen Supremacy, le Montréalais fait évoluer sa proposition musicale avec brio en misant sur «des gros bangers trap pas génériques» qu’il mélange avec sa signature synthétique aux contours 8-bit.

Et signe qu’il sait s’adapter à cette époque de fast food musical, il délaisse maintenant les albums et les EPs au profit d’une accumulation de singles sur sa page Soundcloud. «Avec mon album, je me suis rendu compte que les trois premières chansons avaient un nombre de plays parfois 10 fois plus élevé que celles de la fin. En fait, les gens ont le attention span d’une théière en cuivre!» constate-t-il, en riant. «Avec mes singles, j’ai de meilleures stats.»

Avec plus de 34 000 écoutes en deux mois, sa plus récente pièce Her en est un probant exemple.

fruits avec Elaquent, Musoni, GrandHuit, Téhu, Atamone, Noyl et Xixool – Artgang (Montréal) – 20 janvier (22h)

Lancement illmarie – Blue Dog Motel (Montréal) – 21 janvier (21h)

Nouveautés d’envergure //

Le prometteur trio Planet Giza flirte avec le néo-funk sur cette nouvelle chanson, qui met en vedette Tony $tone.

Le Torontois d’origine montréalaise brtrnd. (frère de Tibe) mélange hip-hop et house sur absent.

Membre clé du sextuor LaF, le producteur BNJMN.LLOYD (alias Lloyd$) prépare un projet qui pourrait voir le jour très bientôt. L’extrait ATH laisse présager de belles choses.

Les remix d’Alaclair Ensemble continuent de jaillir sur Bandcamp. Les mystérieux Gardiens de but tirent leur épingle du jeu sur ce trois pistes.

Remixes Bas-Canadiens by Les Gardiens de But

Le proactif Toast Dawg s’attaque au classique instantané Mantra.

Originaire de Québec, Lewis D (des Maestronautes) offre une nouvelle beat tape de calibre.

Quelques semaines après son habile Heartburn, le Trifluvien Kawfee continue de trimer dur et propose une nouvelle création.

Exilé au bord d’un lac avec «une montagne de vinyles, de sampleurs et de synthétiseurs», les producteurs Skribe, The SOULution et Benito proposent Le lac des chats sous la bannière Uglypitch Records.

Le Lac Des Chats by Uglypitch Records

À 20 ans, Miles 1000 s’inscrit sur la liste déjà bien garnie des rappeurs à surveiller de près dans les prochains mois.

Côté Cour by Miles 1000

Globe-trotteur, Monk.E présente une belle collection d’images filmées durant ses récentes pérégrinations, notamment à New York, Kampala, Libreville, Paris et Queretaro.

Woodman s’allie avec Basics sur Get Away, extrait d’un nouvel EP à venir avec le producteur Nino Ice.

Les deux infatigables génies de la Rive-Sud DisaronnO et J7 envoient le clip de la trépidante Jeune et live, tirée de l’album collaboratif Gros Big.

Le jeune producteur prodige Charlie Shulz fera beaucoup de bruit cette année. Sa courte nouvelle chanson, en duo avec le Texan Yung Bambi, donne le ton.

Présent sur notre palmarès des 30 meilleurs projets hip-hop de 2016, Gxlden Child présente un clip pour la saisissante It’s Fine.

Membre de Yen Collective, le rappeur Cape Tula met en images l’efficace brûlot indie R&B concocté par Yen Dough.

Grosse semaine pour Tula, qui propose aussi une pièce avec son allié Berger La Rose.

Un clip sensuel pour cette incursion R&B cette pièce aux teintes PBR&B de Rymz, l’un des nombreux bons coups de son deuxième album Petit Prince.

À un peu plus d’un mois de la sortie de MF2, Shoddy montre de quel bois il se chauffe avec le percutant extrait Limoilou Trap, en collaboration avec GLD.

Le rappeur montréalais Izzy-S annonce la sortie de la mixtape Bando Vol. 1 (prévue pour mars) avec le clip de Ma mélodie.

3 shows à voir //

5:13 suicide

Deux membres de la prolifique bande du Team XXI, Burb 5:13 et Plante Carnivore, s’unissent à Yank$, Slap.R et Outofmind pour un spectacle abordable de «local traplords».

TRH-Bar (Montréal), 21 janvier (21h)

Le prix du funk

Porté par le succès relatif du EP Le prix du funk, L’Amalgame remet ça avec Of Course le temps d’une soirée de funk qui s’annonce mémorable.

L’Escalier (Montréal), 25 janvier (22h)

50 Cents of Cray

Lary Kidd, Charlie Shulz et Joe Rocca, trois artistes qui feront beaucoup de bruit sur la scène rap locale cette année (et même au-delà), se réuniront demain pour un show qui affiche déjà complet.

L’espace des Mêmes (Montréal), 20 janvier (21h)