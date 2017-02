Rap local : Team XXI, Shash’U, Txmmy et HelloTaxi!?

Team XXI, créativité spontanée //

Énième exemple prouvant que la relève commence à prendre sa place sur la scène hip-hop montréalaise, le collectif Team XXI offrira un spectacle ce vendredi aux côtés de deux autres artistes rap prometteurs.

«On a monté le show en prenant en considération l’énergie qui se build», explique Plante Carnivore, l’un des 10 membres les plus actifs. «Canevas Crew va ouvrir la soirée avec son hip-hop plus traditionnel, puis FouKi va prendre le relais avec son trap pis ses grosses basses. Nous, on va finir le show avec une gang de huit gars sur le stage, incluant notre saxophoniste Ice Cream Truck.»

Très prolifique, le collectif ne manquera certainement pas de matériel pour sa prestation. En cinq mois, il a publié quatre projets, ce qui exclut les parutions solo et en duo. «À travers toutes ces sorties, on a vraiment réussi à définir l’esthétique de la Team», observe le rappeur et producteur Ghost Kid. «Avant ça, le groupe était davantage une plateforme visant à repost les projets solos des membres.»

«En produisant beaucoup, ça nous a permis de développer nos vocals, ce qui nous donne plus de liberté en termes de chant et de refrains. C’est plus dynamique et agréable à l’oreille», poursuit Plante Carnivore.

S’il semble avoir un penchant pour les ambiances lugubres , parfois même glauques, Team XXI se défend de créer une musique négative. «On a un style de musique assez sombre, mais jamais négatif», nuance Ghost Kid. «On vise pas à faire un rap engagé, ni trop trash… On vise plutôt quelque chose entre les deux. Au lieu d’imposer un message, on veut transmettre un feeling, un vibe.»

Puddles by Franky Fade & Ghost Kid

Complété par Burb 5:13, wærry, Franky Fade, CC:Koopa et Chromakey, le noyau dur du collectif se rassemble plusieurs fois par semaine dans son studio sur le boulevard Saint-Laurent à Ahuntsic. La plupart du temps, les acolytes font preuve d’une créativité spontanée et réussissent à enregistrer une chanson en une soirée. «Souvent, on va se parler sur Facebook et se dire qu’on va s’en va faire une session au studio. Rendu là, c’est premier arrivé, premier servi pour les beats», résume PC.

Leader de la formation, Ghost Kid passe parfois plus de cinq soirs par semaine au studio : «À la base, c’est moi qui a réuni tout le monde, mais pour ce qui est de la chimie, j’ai aucun contrôle là-dessus. C’est juste naturel.»

Formé à la fin 2014, le collectif se dit plus actif depuis un peu moins d’un an, soit depuis la parution de la chanson 19 Years Old, qui a dépassé depuis quelques semaines le cap des 5000 écoutes sur Soundcloud. Pour 2017, il désire quelque peu ralentir la cadence. «On commence à penser qu’on est peut-être en train d’étouffer le monde avec notre stock», admet GK.

«On va sortir de quoi en février et en mars, mais après, on va commencer à évaluer davantage ce qu’on sort», ajoute PC.

«On réussit pas toujours à obtenir le reach qu’on voudrait, donc ça nous donne une justification de continuer à write», renchérit son collègue. «Le produit s’améliore tellement vite qu’on veut constamment montrer où on en est rendus. C’est un peu ça, notre motivation.»

Black Ice avec Team XXI, FouKi et Canevas Crew : Katacombes (Montréal), 10 février (21h)

NIGHT & SENTIMENTS III by Plante Carnivore, Ghost Kid & Franky Fade

Nouveautés d’envergure //

L’éminent DJ et producteur montréalais Shash’U s’attaque à un hit du rappeur d’Atlanta Sonny Digital.

Jay Scott et son acolyte Smitty Bacalley livrent un premier extrait de leur nouveau tandem à la signature cloud rap.

L’inséparable duo Rymz et David Lee parlent de leur amour pour les cougars sur ce nouveau single.

Sur le point de lancer Lost in Helladise, Gxlden Child s’allie avec Dev pour un premier extrait aux accents PBR&B.

Le producteur et vocaliste montréalais maintenant installé à Edmonton Txmmy fait appel au rappeur Ashton sur cette entrée en matière probante.

Méconnu, Hardbody Jones gagne à être connu avec ce nouvel EP. Son penchant pour le hip-hop expérimental le démarque passablement du reste de la scène rap montréalaise.

Dans un style expérimental tout aussi embryonnaire, YingYann s’impose avec Stimulate Yo Mind II.

Le génial producteur Dr. MaD a fait paraître Sulh en mémoire aux victimes de l’attentat de Québec. Tous les profits iront au Centre culturel islamique, et le mini-album sera retiré de sa page Bandcamp ce dimanche.

Sulh by DR. MAD

Le producteur de Québec Flix livre une deuxième beat tape aux consonances soul.

ZONE MAGNÉTIQUE. by FLIX

Le rappeur montréalais Ezra Blanco offre un hip-hop avisé dans sa série Fortune Fridays. Le dernier extrait, paru vendredi dernier, est un de ses bons coups.

Belle découverte aussi du côté d’Always Skilled (A.S) qui propose une énième beat tape de qualité.

Long Live The Negus by A.S

Kap.Dog se tire bien d’affaire sur cette production de Mike Shabb.

Shabb est d’ailleurs toujours aussi prolifique. Watchu Think donne le ton à son album attendu dans les prochaines semaines.

La terreur de Beaubien Colonel envoie un troisième projet en deux semaines : Le retour d’Ousama, qui bénéficie notamment d’une production signée Vincent Pryce.

Le retour d’Ousama by colonel

En attendant la sortie de leur mixtape Okulte prévu pour le 3 mars, les rappeurs montréalais Nova et Misa présentent un clip pour Fatality.

Le rappeur lavallois DMAZ prépare la sortie de son EP Kurtwood. Son dernier clip a été réalisé par Ron Goldberg.

MB et Lost explorent des horizons hip-hop tropicaux sur Vamos.

Le Montréalais Teddy the Beer présente un nouveau clip pour une chanson tirée de son EP Le loup et le téléphone, paru en novembre dernier.

Originaire de Québec, V.I.Street (qu’on a pu voir aux côtés du rappeur VICE de Black Taboo) dévoile son amour du funk et du breakbeat sur sa beat tape Egostickallfunk.

Egostickallfunk by V.I.Street

On entendra bientôt beaucoup parler de HelloTaxi!?, groupe inventif qui se fait plaisir avec un brûlot house.

S’il y a bien un producteur d’ici qui a le talent pour réactualiser le méga-succès de Moby, c’est bien High Klassified qui, comme d’habitude, réussit le défi haut la main.

3 shows à voir //

20e anniversaire de CHYZ 94,3

La radio des étudiants de l’Université Laval souligne son 20e anniversaire avec un spectacle mettant en vedette le chanteur reggae tounsi King Abid et la troupe Alaclair Ensemble.

Grand Salon Université Laval (Québec), 9 février (20h)

Un concert bénéfice pour les familles des victimes de Ste-Foy

Plusieurs rappeurs et producteurs hip-hop (notamment Socalled, Koriass et Narcy) seront réunis avec plusieurs autres musiciens pour un spectacle bénéfice au Rialto vendredi.

Rialto (Montréal), 10 février (19h)

Montréal Loves Dilla

La légendaire soirée en hommage à J Dilla battra son plein ce samedi. Shash’U, Toast Dawg, Sev Dee, Ephiks et bien d’autres se relaieront pour faire revivre l’esprit du regretté producteur visionnaire de Detroit.

Artgang (Montréal), 11 février (21h)