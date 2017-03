Rap local : Shash’U, Cherry Lena, Lou Piensa et Salimo

Shash’U, réveiller Montréal //

DJ et producteur incontournable de la scène hip-hop montréalaise, Shash’U consacre maintenant une bonne partie de son temps au développement de Joy Ride Records, une branche naissante de l’étiquette montréalaise Silence d’or.

«Le but, c’est de mettre en valeur la musique locale qui a un potentiel d’exportation», résume le directeur artistique de cette toute nouvelle division, dont le pré-lancement aura lieu ce samedi dans le cadre de la nuit blanche.

Déjà actif à l’international, grâce à son partenariat avec l’étiquette new-yorkaise Fool’s Gold Records sous laquelle il a fait paraître deux EPs en 2015, Shash’U a profité de ses derniers spectacles à la maison et à l’étranger pour échanger avec différents artistes : «J’ai rencontré beaucoup de gens dans mes tournées, dont certains avec qui j’ai gardé contact. Leur musique a le potentiel de sortir de leur chambre et de leur salon, mais souvent, c’est pas évident pour eux parce qu’ils manquent de ressources.»

Autant intéressé à exporter du hip-hop que de l’électro ou de la pop, le producteur recherche par-dessus tout une musique vive et énergique : «Peu importe le style, on veut de la musique qui fait triper le monde. Ça va intéresser autant ceux qui aiment Drake que Lil Uzi ou Major Lazer.»

Conscient que Montréal n’est plus la plaque tournante qu’elle a déjà été pour les DJs, notamment durant la vague disco de la fin des années 1970, Shash’U désire, en quelque sorte, redonner à la scène des clubs montréalais ses lettres de noblesse. «Je veux lancer un ‘’Réveillez-vous!’’», clame-t-il. «La culture du club a déjà été très forte ici, mais maintenant, on dirait que tout le monde est convaincu qu’il faut sortir de Montréal pour avoir une carrière. Il y a sûrement des éléments de vérité dans ce raisonnement parce que c’est vrai que d’autres villes ont plus de ressources. Mais je crois qu’il faut prendre l’initiative d’inculquer aux Montréalais cette culture-là.»

Pour lancer Joy Ride, le producteur présentera son premier album complet au printemps. On pourra y entendre des collaborations avec des artistes bien connus d’ici, notamment Rymz, Karma Atachykah et, même, Laurence Nerbonne. Ces derniers feront d’ailleurs partie du spectacle de pré-lancement de ce samedi, tout comme les découvertes MTLord, David Lee, Govales, Chewii, jamvvis et Lina Dono.

Le reste de l’année sera aussi chargé pour Shash’U puisqu’il fera paraître un autre projet, sous Fool’s Gold cette fois. «Je peux pas trop en parler pour l’instant, mais disons que ce sera une évolution de mon son habituel», dit-il, par rapport à sa signature power funk, un croisement vigoureux de rythmes impétueux, de basses prenantes et de synthés funky rétro.

Ce troisième mini-album sera aussi l’occasion pour le Montréalais de renouer avec le rap, forme d’expression qu’il avait passablement délaissée dans les dernières années.

Party Joy Ride Records – L’Astral (Montréal), 4 mars (23h59)

Nouveautés d’envergure //

Le producteur Yerly se joint à la chanteuse soul Cherry Lena sur la jazzy envoûtante Scared To Find.

Le jeune Trifluvien slumgod. offre un remix d’une chanson de Big L.

La marquante collaboration entre KNLO et Lou Phelps bénéficie maintenant d’un clip.

Le rappeur montréalais Hardbody Jones développe son esthétique jazzy lo-fi avec brio sur cette nouvelle pièce.

Le talentueux DO, The Outcast s’offre une relecture de J Dilla.

Le Montréalais Jfrxshh présente la bombe soul rap Juice.

Membre fondateur de Nomadic Massive, Lou Piensa dédie sa plus récente chanson à sa famille avec qui il a vécu à La Havane étant plus jeune.

Révélation de la scène hip-hop instrumental québécoise, Kawfee rapplique avec une autre beat tape qui parait sous l’étiquette Inner Ocean Records.

Kawfee – Fate Will Lead The Way by Kawfee

Amateurs de basses bruts, de délires 8-bit et d’arrangements déphasés, vous serez ravis d’entendre la plus récente beat tape d’aNTOJE, une première parution en deux ans.

TUJ TAPE by aNTOJE

Fruit des rencontres de beatmakers initiées par Lou Piensa et Dr. MaD au 180g à Montréal, Loop Sessions 005 regroupe les créations spontanées de Yerly, MusoNi, Oz. et bien d’autres.

Entre jazz et downtempo, le beatmaker rimouskois Potelin présente Dark Before the Dawn.

Dark Before the Dawn by Potelin

Le rappeur Cee dévoile son flow posé sur Separate Ways.

Le porte-étendard montréalais à l’international Narcy propose un exercice de style trap sur Fake News.

La chanteuse/rappeuse Meryem Saci est sur le point de faire paraître son projet solo On My Way. L’extrait Concrete Jungle témoigne bien de sa facilité à croiser les genres.

À quelques semaines de la sortie du troisième EP Joshua, le trio de producteurs Ragers dévoile sa collaboration avec Lou Phelps.

Au croisement entre le boom bap et le trap, le rappeur et producteur Mike Shabb semble promis à un bel avenir.

Le très talentueux MTLord frappe fort avec ce clip tourné en partie dans l’entrée du Cinéma Guzzo du Marché central.

L’incisif Souldia y va de sa Liste noire, extrait de son plus récent album Sacrifice.

High Klassified rejoint officiellement la ligue des grands en signant le beat de Coming Out Strong de Future et The Weeknd.

Les rappeurs lavallois WAB Lunick et Green Hypnotic s’allient avec le producteur originaire de Joliette Yen Dough sur Not At All.

Grosse semaine pour Yen Dough, qui signe aussi la production de la nouvelle chanson de 4rest alias Fred Bastien.

À 16 ans, Salimo s’impose comme une révélation notable de la scène rap montréalaise.

Membre du collectif Aura, Ludo l’humain envoie Fuck eux.

En attente de PuRLN, album à prévoir cette année, GunDei propose La ballade des chouettes, nouvelle pièce à saveur west coast.

Maître J et Jeune Chilly Chill (de NSD) explore des horizons old school lo-fi sur La Brigade des moeurs, nouveau projet à prévoir le 9 mars prochain.

La Brigade des Moeurs by La Brigade des Moeurs

3 shows à voir //

La Pastorale : Joyeux anniversinges

Le groupe RBV souligne son premier anniversaire d’existence avec Canevas Crew, FouKi et L’Amalgame. Bref, belle réunion à prévoir.

L’Hémisphère gauche (Montréal), 3 mars (20h)

Clay and Friends

Entre folk, rap, pop et reggae, Clay and Friends lancera son premier album Conformopolis lors de la nuit blanche de Montréal.

Lion d’or (Montréal), 4 mars (21h)

La nuit est (encore) blanche 2

Les quatre acolytes de La soirée est (encore) jeune présentent une émission spéciale lors de la nuit blanche, durant laquelle le groupe Omnikrom se reformera pour une rare prestation. Le trio en profitera pour célébrer le 10e anniversaire de son album phare Trop banane!.

Place des Arts – Salon urbain (Montréal), 4 mars (22h)