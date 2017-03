Carte postale: Webster autour du monde

Ce n’est pas d’hier que Webster parcourt le monde armée de sa prose. Pédagogue en plus d’être rappeur et historien, le militant francophile a déjà donné des concerts en plus d’offrir des ateliers d’écriture aux États-Unis (dans moult universités dont Harvard!), en passant par l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Un digne représentant du Québec et de Québec, quoi!

Aujourd’hui, il nous fait parvenir cette carte postale du Brésil.

Salut! Mars étant le Mois de la Francophonie, je suis présentement en tournée dans trois pays différents. J’ai commencé par la Norvège, en collaboration avec l’Ambassade du Canada et le Centre Culturel Africain d’Oslo. Puis, j’ai traversé au Brésil; j’y ai parcouru les villes de Sao Paulo, Campinas, San Jose dos Campos, Brasilia et Rio de Janeiro (d’où je vous écrit en ce moment). Le Brésil est extraordinaire, la scène hip-hop y est astucieusement articulée sous toutes ses formes (rap, dj, graffiti et breakdance). J’y ai donné des ateliers d’écriture, des concerts et participé à plusieurs discussions/conférences à propos de la culture hip-hop mondiale ainsi que la place qu’y occupe les femmes. J’y ai aussi visité l’Association Fenix, une organisation communautaire travaillant au près des jeunes à travers des activités culturelles (breakdance, capoeira, musique) et de développement socio-personnel (éducation, implication sociale, etc). Cette tournée était réalisée en collaboration avec les Bureaux du Québec à Sao Paulo, l’ambassade et les services consulaires canadiens ainsi que le réseau des Alliances françaises. Il ne me reste que quelques heures ici et je quitte pour la troisième partie de ma tournée : Minneapolis, Chicago et St-Louis. Peace! W

Plein écran

// À lire aussi: notre entrevue avec Webster au sujet de Chevalier de St-George

De retour à la maison, Webster sera en spectacle à la Coop Katacombes (Montréal) le 28 avril prochain ainsi que le 12 mai à l’Anti (Québec) dans le cadre d’un triple plateau avec The Good Samaritans et Esoteric.