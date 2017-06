Carte postale: Geoffroy à Cannes

Geoffroy a le vent en poupe. Nommé sur la longue liste du Prix Polaris pour son très bel album intitulé Coastline, l’auteur-compositeur-interprète est maintenant soutenu par Allo Floride – la même agence de spectacles française qu’Étienne de Crécy, RÜFÜS et Flume!

Il a pensé à nous lors de son séjour sur la Côte d’Azur.

Sup le VOIR

Je reviens tout juste de Cannes, où je jouais au festival Midem, une des plus grosses conférences de musique en Europe. Premier show sur la plage ✓ et premier d’une série de shows qui s’en viennent au courant de l’été à travers le Québec (Jazz, FEQ, FME, Osheaga, etc.). Faisait beau, faisait chaud, on a juste mangé des croissants, j’ai appris au band à jouer au backgammon, personne à vomi, tout le monde est content.

Du coup on sera de retour en France en Octobre pour notre première tournée en Europe!

Allez,

Geoffroy