Festival d’été de Québec: 12 concerts à voir

Les choix d’Antoine Bordeleau, producteur de contenus numériques

The Zombies

6 juillet à 20h au Parc de la Francophonie

Véritable formation légendaire, The Zombies a lancé son tout premier single en 1964, l’excellente She’s Not There. Partie intégrante de ce que l’on appelle désormais la British Invasion, cette formation de pop psychédélique a évolué aux côtés d’autres groupes comme The Animals et The Yardbirds. Présentement en pleine tournée de réunion, le quintette se promène partout sur la planète pour présenter sa musique intemporelle devant une toute nouvelle génération de fans.

DJ Shadow

6 juillet à 21h à l’Impérial Bell

Avec son plus récent album, The Mountain Will Fall, le producteur californien DJ Shadow a de nouveau solidifié sa position comme l’un des créateurs les plus originaux du hip-hop en y multipliant les collaborations éclectiques et variées. Figure de proue du mouvement hip-hop expérimental (son album Endtroducing…, entièrement composé de samples, est reconnu comme une référence du style), Joshua Paul Davis repousse constamment ses propres limites compositionnelles et cherche toujours des avenues inusitées pour amener sa musique à un autre niveau.

Tony Allen

7 juillet à 21h à l’Impérial Bell

Le batteur Tony Allen se passe de présentation, dans les cercles jazz. Pionnier de l’afrobeat (on a déjà même dit que le style n’existerait pas sans lui), le nigérien de 76 ans est toujours très actif et a présenté cette année un album hommage à un autre des plus grands batteurs de jazz, Art Blakey. Compositeur et frontman de renom, ce dernier a marqué l’histoire du jazz particulièrement avec son album Moanin’ aux côtés de ses Jazz Messengers. C’est donc pour louanger Blakey qu’Allen est présentement en tournée avec un quartet de musiciens aguerris qui reprennent à leur sauce les morceaux iconiques de ce momument.

Les choix d’Édouard Guay, stagiaire à la rédaction

Wolf Parade

7 juillet à 21h20 au Parc de la Francophonie

Après un long hiatus de six ans, la formation montréalaise Wolf Parade est de retour! À l’instar de ses collègues d’Arcade Fire, le groupe a su influencer la musique indie rock au début des années 2000. Son premier album Apologies to the Queen Mary est encore marquant aujourd’hui, notamment avec des pièces comme I Am My Father’s Son et I’ll Believe In Anything. Le retour du groupe fait du bien et, si on se fie à ses précédents concerts, de nouvelles chansons seront au menu…

Death From Above

9 juillet à 21h à l’Impérial Bell

Le duo torontois, composé du batteur Sébastien Grainger et du bassiste Jesse F. Keeler (aussi membre de MSTRKRFT), repart sur la route avec un nouveau nom (exit le 1979) et une chanson, Freeze Me, annonçant un renouvellement de son approche musicale et la sortie prochaine d’un troisième long jeu. Depuis la sortie de son premier album You’re a Woman, I’m a Machine en 2004, le groupe s’est bâti une solide réputation : son rock très dansant et énergique, souvent rentre-dedans, est une valeur sûre pour n’importe quel festival. Attention aux moshpits!

Danny Brown

15 juillet à 20h sur les Plaines d’Abraham

Probablement un des rappeurs les plus originaux du moment, Danny Brown a su faire sa marque à l’aide de son attitude punk, son flow abrasif et nasillard et ses productions inventives invitant souvent à la fête… Très actif sur la scène hip-hop américaine dans les dernières années, cet extravagant rappeur a atteint la consécration en 2013 avec son troisième album Old et a confirmé son immense talent avec le délirant et unique Atrocity Exhibition l’an dernier. Les amateurs de hip-hop qui brasse seront servis au FEQ.

Les choix de Catherine Genest, coordonnatrice à la rédaction et journaliste

Anderson .Paak

7 juillet à 20h sur les Plaines d’Abraham

Il est batteur, chanteur, rappeur et architecte d’une soul super actuelle bien qu’un tantinet « motownesque ». Un beau dialogue musical entre passé et présent, funk et hip-hop, des chansons qui groovent follement et un band complet (The Free Nationals) pour soutenir ses efficaces compositions sur scène. On se fait l’oreille en écoutant l’excellent album Malibu d’ici là.

Peter Peter

8 juillet à 18h30 à la Fontaine de Tourny

Parolier poétique et magicien des mots, Peter Peter crée une synth pop franco de haut calibre. Meilleur d’album en album, il nous révélait Noir Éden plus tôt cette année, une troisième offrande assez accrocheuse (serait-ce le refrain gospel de Loving Game?) pour charmer les radios commerciales. Lui seul a le secret de cette musique qui appelle au rêve, de ce son électro si frais et séduisant.

// À lire aussi: notre entrevue avec Peter Peter

Tei Shi

11 juillet à 19h45 à l’Impérial Bell

Valérie Teicher alias Tei Shi joue de sa voix comme les musiciens de l’OSQ manient leurs instruments respectifs. C’est une chanteuse hors pair qui se sert justement de ses cordes vocales pour composer une « musique de sirène » (on la cite) teintée par le R&B, la musique brésilienne et ses origines colombiennes. Unique.

// À lire aussi: notre entrevue avec Tei Shi

Les choix d’Olivier Boisvert-Magnen, journaliste culturel

Avec pas d’casque

Le 8 juillet à 19h45 à l’Impérial Bell

Un peu moins d’un an après Effets spéciaux, un quatrième album empreint «de finesse et de précision», Avec pas d’casque poursuit sa tournée du Québec. Sur scène, Stéphane Lafleur navigue avec un naturel désarmant entre les anecdotes sympathiques et les interprétations incarnées, tandis que l’imperturbable Nicolas Moussette fait vibrer son lapsteel avec une belle mélancolie.

// À lire aussi: notre entrevue avec le groupe

Kendrick Lamar

Le 7 juillet à 21h30 sur les Plaines d’Abraham

Le nouveau roi du hip-hop américain arrive à Québec avec le vent dans les voiles : son quatrième album Damn a atteint la première places des ventes aux États-Unis et au Canada à sa sortie, et le premier extrait Humble a culminé en tête du Billboard Hot 100 (une première pour une chanson de Lamar, si l’on exclut la collaboration avec Taylor Swift, Bad Blood). D’une énergie foudroyante sur scène, comme on a vu en 2015 lors d’Osheaga, le Californien pourra compter sur Dead Obies et Anderson .Paak & The Free Nationals en première partie.

A Tribe Called Red

Le 12 juillet à 19h sur les Plaines d’Abraham

Si le mélange pow wow step déferlant de We Are The Hallucination tient déjà de l’exploit, il prend une toute autre dimension sur scène grâce au savoir-faire et à l’incroyable talent des trois DJs et producteurs ottaviens. En parfait contrôle de sa recette musicale complexe et éprouvée, A Tribe Called Red mettra la barre haute pour cette soirée électro du FEQ, qui se poursuivra avec DVBBS, Fetty Wap et Flume.