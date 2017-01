Écrans canadiens 2017 : Juste la fin du monde en tête des nominations

Récompensant le meilleur du cinéma et de la télé au Canada, le gala fait, comme d’habitude, une grande place aux œuvres québécoises cette année. Le plus récent film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde, obtient neuf nominations, notamment dans les catégories de pointe du meilleur film, de la meilleure réalisation et des meilleures images (André Turpin) de l’année. Les acteurs français Vincent Cassel et Nathalie Baye obtiennent des nominations pour leur rôle de soutien respectif.

Retraçant le parcours de l’athlète Jesse Owens, le drame sportif Race, conjointement produit par la France, le Canada et l’Allemagne, récolte huit nominations, lui aussi dans quelques catégories de pointe telles que meilleur film et meilleur acteur (Stephan James) de l’année.

Avec six nominations, le thriller americo-canadien Operation Avalanche, le road movie Weirdos et le drame québécois Avant les rues de Chloé Leriche font également bonne figure, tout comme Born to be Blue et Old Stone, qui en récoltent cinq. De leur côté, Hello Destroyer, Werewolf, Les mauvaises herbes (de Louis Bélanger) et Two Lovers and a Bear (de Kim Nguyen) en ont quatre, tandis que King Dave et Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau, trois.

Côté télévision, c’est la série Orphan Black qui se démarque avec 14 nominations, suivie de près par Schitt’s Creek, Kim’s Convenience et la mouture anglophone de 19-2.

Animé par l’acteur torontois Howie Mandel, le gala aura lieu au Sony Centre for the Performing Arts de Toronto le 12 mars prochain et sera diffusé à CBC en direct dès 20h.

Meilleur film

Les mauvaises herbes

Avant les rues

Hello Destroyer

Juste la fin du monde

Old Stone

Operation Avalanche

Race

Searchers

Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau

Weirdos

