Kino s’allie avec l’OSM pour ses 18 ans

Pour l’occasion, six réalisateurs sélectionnés par Kino (Cédric Conti, David Émond-Ferrat, Rémi Fréchette, Isabelle Giroux, Gaëlle Quemener et Roberto Zorfini) présenteront en grande première un court métrage «librement inspiré des grandes figures du cinéma burlesque tels Charlie Chaplin, Buster Keaton et Georges Meliès». Le pianiste émérite et talentueux improvisateur Roman Zavada accompagnera les images en direct.

L’Orchestre symphonique de Montréal va ensuite sélectionner l’un des six films présentés et le projettera lors de son évènement Quand l’orgue devient cinéma. Mettant en vedette le fameux orgue Pierre-Béique de l’OSM, joué par les musiciens Samuel Liegeon et Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, cette soirée de courts métrages aura lieu le 17 février à la Maison symphonique.

Depuis ses débuts au Hors-Bord de Montréal au tournant du troisième millénaire, le mouvement Kino a pris de l’ampleur, ayant maintenant des cellules dans plus de 25 pays à travers le monde. À l’origine, ses aspirations «étaient de fonctionner en marge du modèle traditionnel du cinéma», comme le rapportait notre ancien collaborateur Jean-François Caron dans un article paru en mai 2007.

