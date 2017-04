Gala Québec Cinéma : Juste la fin du monde et Two Lovers and a Bear en avance

Couronné de six statuette au dernier gala des prix Écrans (pendant canadien du gala québécois), le dernier film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde, récolte douze nominations, à l’instar du plus récent de Kim Nguyen, Two Lovers and a Bear. Tous deux sont nommés dans les catégories du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure interprétation dans un premier rôle masculin (Gaspard Ulliel et Dane DeHaan) et féminin de l’année (Nathalie Baye et Tatiana Maslany).

Avec neuf nominations, les films Embrasse-moi comme tu m’aimes (d’André Forcier) et Les mauvaises herbes (de Louis Bélanger) font également bonne figure, tout comme Avant les rues (de Chloé Leriche), Nelly (d’Anne Émond) et Race (de Stephen Hopkins) qui récoltent respectivement huit, six et cinq nominations.

Plusieurs nouveautés seront au cœur de ce gala, à commencer par la statuette qui changera de forme et de nom. C’est le sculpteur Marc-Antoine Côté qui a été mis en charge de la création du trophée Iris, qui «se veut la représentation de notre 7e art, si créatif et singulier».

Plusieurs nouvelles nominations ponctueront aussi cette cérémonie des prix Iris: prix du public (ancien Billet d’or), révélation de l’année, meilleurs effets visuels, meilleure distribution des rôles, meilleur montage – film documentaire et meilleure direction de la photographie – film documentaire. Un nouvel évènement fera également son entrée cette année : le gala des artisans Québec Cinéma, qui «mettra sous les projecteurs les finalistes de 14 catégories». Présenté à ICI ARTV le 1er juin, ce gala sera animé par Léane Labrèche-Dor et Pierre-Luc Funk.

Quant au gala régulier, il sera animé par Guylaine Tremblay et Édith Cochrane le dimanche 4 juin à 20h.

Toutes les nominations