Fantasia annonce sa programmation complète

Chaque année, le cinéma de genre est célébré en grand grâce au Festival international de films Fantasia. La 21e édition aura lieu du 13 juillet au 2 août. Toujours bien installé à son quartier général de l’Université Concordia, Fantasia proposera plusieurs grandes premières de films de genre au Cinéma Hall ou à la salle J.A. de Sève.

Après avoir dévoilé les grandes lignes de sa programmation 2017, qui comprendra notamment une présentation spéciale de Valerian and the City of a Thousand Planets de Luc Besson, Fantasia met fin au suspense et sort enfin son offre complète.

Le film Most Beautiful Island, présenté dans la section Camera Lucida du festival, sera projeté en présence de sa réalisatrice, Ana Asensio. Le film raconte les tribulations d’une immigrante sans papier arrivée à New York. Il a remporté le grand prix du jury pour le meilleur film narratif à SXSW.

Les festivaliers pourront aussi assister à la projection publique de la série d’horreur Terreur 404 de Sébastien Diaz. Le nouveau film de l’audacieux Robert Morin, Le problème d’infiltration, mettant en vedette Christian Bégin, sera aussi présenté en grande première.

Fantasia 2017 se clôturera avec le drame historique A Taxi Driver en présence du réalisateur Jang Hoon, considéré comme un cinéaste majeur du cinéma coréen. Le film dépeint la réalité de la loi martiale de 1980 en Corée du Sud qui avait fait plusieurs morts et causé une large révolte.

En plus du cinéma international, Fantasia laissera beaucoup de place aux oeuvres d’ici. L’édition est d’ailleurs celle comprenant le plus de films québécois, alors que quinze longs métrages seront présentés: en partenariat avec Éléphant – mémoire du cinéma québécois, le festival présentera notamment une version restaurée de Karmina (1996) de Gabriel Pelletier à la salle D.B. Clarke et Rafales (1990) du regretté André Melançon à la Cinémathèque québécoise.

Les enfants ne seront pas en reste puisque plusieurs films animés, provenant des quatre coins du monde, seront présentés en journée.

Certaines projections extérieures gratuites, à la belle étoile, seront organisées dans le cadre de Fantasia. On pourra notamment y voir le documentaire turque Kedi (2016).

La vaste programmation de Fantasia 2017 est offerte sur le site Web du festival.