Prix de la critique 2015-2016 : Robert Lepage et Sophie Cadieux récompensés

Robert Lepage a raflé les honneurs dans la catégorie du «Meilleur spectacle Montréal pour 887, un spectacle solo «audacieux et rafraîchissant» qui s’appuie «sur un rigoureux travail de mémoire». Dimanche soir, Lepage avait également mis la main sur le «Meilleur spectacle Québec», cette fois pour Quills (conjointement avec Jean-Pierre Cloutier).

Pour avoir «construit une oeuvre à la ligne artistique à la fois audacieuse et très personnelle», Angela Konrad a remporté la meilleure mise en scène pour Macbeth de Michel Garneau.

Le meilleur texte original a été remporté par Catherine Chabot (en collaboration avec Brigitte Poupart et les interprètes de la pièce) pour Table rase. Le jury a souligné l’écriture «brute, intense, vraie et rare, donnant l’impression du vécu et de l’improvisé». La pièce a coiffé Septembre d’Evelyne de la Chenelière ainsi que 887 de Lepage.

Les prix d’interprétation féminine et masculine ont été respectivement gagnés par Sophie Cadieux (pour son rôle dans 4:48 Psychose de Sarah Kane) et Gabriel Szabo (pour Sauvageau, Sauvageau, une mise en scène de Christian Lapointe à partir d’un collage de textes d’Yves Sauvageau).

Enfin, Guerre et Paix a remporté la catégorie «Jeunes publics», alors que Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni, présenté au Festival TransAmériques, a été honoré dans la catégorie «Hors Québec».

L’AQCT remet les Prix de la critique annuellement depuis 1985 «par le biais d’un vote des membres de (l’association) suivi d’une discussion.