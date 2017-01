Shia LaBeouf présente une performance anti-Trump qui durera 4 ans

L’acteur devenu artiste de performance Shia LaBeouf n’est pas (sans grande surprise) un grand fan du nouveau prédisent américain Donald Trump. Ayant expérimenté avec de longues performances en direct par le passé, par exemple avec son occupation de 24 heures d’un ascenceur d’Oxford et #TOUCHMYSOUL, il démarre aujourd’hui ce qui sera fort probablement la performance diffusée en live la plus longue vue jusqu’à maintenant.

Il a donc installé une caméra à l’extérieur du Museum of the Moving Image, à New York, où les gens sont invités à venir scander « He will not divide us » (il ne nous divisera pas), phrase faisant également office de titre pour la performance. La diffusion en direct est sensée durer tout le long du premier (espérons que ce soit le seul) mandat de Donald Trump à la tête du pays.

On n’a toujours pas vu LaBeouf lui-même, mais son ami Jaden Smith a passé plus de quatre heures devant la caméra.