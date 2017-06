Zoofest 2017 : la programmation complète dévoilée

Parmi les incontournables de cette édition, on note Julien Corriveau et Jean-François Provençal, deux membres des Appendices, qui présenteront le spectacle Chansons drôles et drôleries chancelantes, un «60 minutes de rigolade comprenant des numéros de stand-up quand même assez comiques ainsi que leurs plus grandes chansons». Les deux acolytes seront aussi à la barre du traditionnel Gala de de l’absurde qui conviera plusieurs autres humoristes à l’humour insolite.

Le gagnant de la plus récente édition d’En route vers mon premier gala, Richardson Zéphir, présentera le show concept 24 heures pour rire, un spectacle dans lequel il invitera cinq artistes à créer un numéro d’humour inédit à partir d’un thème donné lors d’un live Facebook le jour d’avant. L’humoriste sera aussi en vedette dans le spectacle Le champagne millésimé, «un 60 minutes de divertissement ludique».

Après une première édition mémorable, le trio Charles Deschamps, Pascal Cameron et Colin Boudrias-Fournier reviendront pour Humour noir 2 : le procès, spectacle durant lequel ils seront «cités à comparaître» afin d’expliquer les blagues qu’ils ont osé faire «sur des sujets aussi délicats que le terrorisme, le suicide ou Bill Cosby».

Parmi les rencontres d’humoristes les plus attendues, celle entre Julien Lacroix et Mehdi Bousaidan risque de faire courir les foules, à l’instar de celle entre Les Pic-Bois et Julien Bernatchez, qui parodieront les matchs d’improvisations.

En termes de spectacle concept, La Table d’hôte avec Julien Lacroix, Sam Breton, Guillaume Pineault et Rosalie Vaillancourt proposera «un doux équilibre des saveurs humoristiques du moment». Cette dernière sera aussi aux commande du spectacle concept Love en compagnie de Pierre-Yves Roy-Desmarais, autoproclamé «la plus grande conférence sur l’amour après celle de Raël».

Plusieurs autres humoristes de la relève se produiront dans l’une des nombreuses salles où se déroule le festival, notamment David Beaucage, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Didier Lambert, Coco Belliveau, Jay Du Temple et Arnaud Soly.

Tout juste annoncée également, la programmation d’OFF-JFL, le pendant anglophone du Zoofest, contient notamment les noms d’Andy Kindler, Arj Baker, Bryan Callen, Emily Heller et Kate Berlant.

